Los policías fueron agredidos cuando patrullaban las calles de San Isidro. | Fuente: Andina/Referencial

El Ministerio del Interior (Mininter) condenó los actos discriminatorios y racistas protagonizados por un ciudadano, identificado como Carlos Wiesse, contra agentes policiales mientras vigilaban el cumplimiento del aislamiento social en el distrito limeño de San Isidro.

Mediante su cuenta en Twitter, informó que la Procuraduría del sector ha recibido la instrucción de iniciar acciones legales contra el ciudadano por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y por el delito contemplado en la Ley contra actos de discriminación, además contra la tranquilidad pública.

Además, indicó que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) suspenderá su licencia para portar arma de fuego y procederá con el internamiento preventivo de la misma.

El hombre deberá demostrar estar apto psicológicamente mediante un nuevo certificado oficial de las autoridades de salud.

El último viernes, Wiesse fue grabado por sus vecinos insultando y humillando a los policías que patrullaban las calles de San Isidro.

En aparente estado de ebriedad gritaba desde su balcón: "Qué me vas a cuidar solo, cholo de m***, yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame".

No contento con eso, criticó el reconocimiento de la ciudadanía a la labor de los efectivos policiales: "Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí".

Te sugerimos leer