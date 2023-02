San Borja: Semáforo cae sobre la cabeza de un niño y madre denuncia que no recibió ayuda municipal

Dania Paredes y su hijo se encuentran en Lima porque vinieron a pasar vacaciones desde Oxapampa, donde residen. | Fuente: RPP

Semáforo cae sobre la cabeza de un niño y madre denuncia que no recibió ayuda municipal

Un semáforo cayó sobre la cabeza de un niño de 7 años el último sábado entre las avenidas Javier Prado y Guardia Civil en San Borja, y hasta la fecha las autoridades municipales responsables no se hacen cargo de la atención médica del menor, que presenta cuadros de dolores de cabeza, náuseas y falta de sueño.

Dania Paredes, la madre del niño, denunció a través de RPP Noticias que tras acudir a la Municipalidad de San Borja, distrito donde ocurrió el accidente, le dijeron que la autoridad responsable es la Municipalidad de Lima, porque el semáforo cayó en una vía metropolitana administrada por la comuna provincial.

"Me dijeron que eso pertenece a la Municipalidad de Lima, que si yo quiero proceder tengo que hacer un documento a la Municipalidad de Lima para que ellos se hagan cargo de mi hijito", relató.

Agregó que solo le dijeron que lleve a su hijo a emergencias de EsSalud o del Sistema Integral de Salud (SIS) pero, según indicó, ella solo tiene cobertura en Oxapampa, Junín, donde reside. Debido a ello, el menor no recibe atención médica desde el día del accidente, y la mujer no cuenta con los recursos económicos para cubrir esos gastos.

"Yo quiero sacar la tomografía, eso me vale como 800 soles y yo sinceramente no tengo la plata [...] (No le han realizado) ningún examen, para nada y sigue con la hinchazón en la cabeza", dijo.

La madre dijo que su hijo llora por los dolores de cabeza, tiene náuseas y no puede dormir. "Ahora cualquier cosa le dices, le duele la cabeza, se humilla ya no es un niño que corre, que está por aquí y por allá", comentó.

Según relató la madre del menor, el poste del semáforo cayó lentamente y golpeó a su hijo en la cabeza. | Fuente: RPP

Tras la difusión de la denuncia a través de RPP, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció el envió de una ambulancia del Servicio de atención móvil de urgencia (SAMU) a la casa del niño en Vitarte para transportarlo al Hospital de Niño de Breña.

En comunicación con RPP, el superintendente de SuSalud, Carlos Acosta, lamentó que las autoridades municipales hayan antepuesto un procedimiento administrativo "a un tema que tiene que ver con la salud, la vida de una persona y más aún con un menor de edad".

Indicó que el menor tiene un registro activo en EsSalud del distrito de Puerto Bermúdez, Oxapampa, y que su atención se gestionará inicialmente a través del SIS para eventualmente ser transferido a un hospital del seguro.

