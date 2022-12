Largas colas en exteriores de centro de salud | Fuente: RPP

Más de 50 personas hacen una larga fila desde la madrugada de este martes para obtener una cita de atención en el centro de salud de Caquetá, ubicada en la avenida Próceres, en el distrito del Rímac.

RPP Noticias comprobó que madres de familia, adultos mayores y incluso niños soportan la baja temperatura y la llovizna para lograr atenderse en una especialidad.

Rubén Espinoza señaló que acude por más de seis veces a la posta para afiliar a su esposa, con tres meses de embarazo, al Sistema Integral de Salud (SIS), pero no es atendido por falta de cupos.

"He venido tres o cuatro de la mañana y ya había pacientes esperando y no encontraba cupos", relató.

Otro usuario denunció que las citas en línea no son efectivas para obtener atención en la referida posta del Rímac.

"Es un caos, no funciona, llamas no contestan, preguntas para sacar una cita y te dicen que no hay cupo en dos o tres meses", manifestó.

