Desde el lunes 25 de noviembre, anota la palabra de la semana que escucharás durante la programación de RPP e ingrésala junto a tus datos personales a premiosrpp.pe y permanece en sintonía porque durante conexión a partir de las 6 de la tarde, conocerás a los ganadores de vales de compras en juguetes de 300 soles en Tai Loy.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONCURSO

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la Promoción: Esta Navidad Regala Alegría.

Ámbito de la promoción: Nacional.

Duración de la promoción: 37 días.

Fecha de inicio de la promoción: 18 de noviembre del 2019

Fecha final de la Promoción: 24 de diciembre del 2019

Nº de Eventos : 22 Sorteos

Fecha, hora y lugar de premiación: 25 de noviembre

26 de noviembre 27 de noviembre 28 de noviembre 29 de noviembre 02 de diciembre 03 de diciembre 04 de diciembre 05 de diciembre 06 de diciembre 09 de diciembre 10 de diciembre 11 de diciembre 12 de diciembre 13 de diciembre 16 de diciembre 17 de diciembre 18 de diciembre 19 de diciembre 20 de diciembre 23 de diciembre 24 de diciembre

Horario: 6:00 p.m. a 10pm en la programación de RPP Noticias

Todos los sorteos se realizarán en el piso 6 de las oficinas de GRUPORPP ubicadas en Av. Paseo de la República N° 3866, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Para participar deberás ingresar a www.premiosrpp.pe ubicar un banner de la campaña, que contiene una ficha de inscripción. En esta ficha los participantes deberán colocar sus datos personales completos: nombre y apellidos completos, dirección, número de D.N.I., número telefónico/celular y mencionar la palabra de la semana, la misma que será emitida únicamente por RPP Noticias radio a nivel nacional, de lunes a domingo de 6:00 am a 10:00 pm durante la vigencia de la presente promoción.

Todos los participantes inscritos que cumplan con los requisitos antes indicados serán exportados a un formato en Excel y aleatoriamente se elegirán a los ganadores. Serán dos ganadores por día.

Se aplica aplicara la siguiente fórmula en dicho cuadro: =ALEATORIO.ENTRE(X;Y).

DATOS DE LOS PREMIOS

Serán dos ó tres ganadores por fecha de sorteo (*), y cada uno se llevará un vale de compra en Tiendas Tai Loy por la suma de S/ 300.00 (trescientos y 00/100 soles). El número de ganadores por fecha se detalla en el siguiente cuadro:

Los ganadores serán anunciados en el programa Conexión de RPP Noticias (programa que se emite de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.) y sus nombres se publicarán en una lista dentro de la ficha de inscripción que se encuentra www.premiosrpp.pe de manera quincenal.

NOMBRE O DENOMINACIÓN DE PREMIOS PRECIO UNIDAD CANTIDAD

VALES DE COMPRA EN LA JUGUETERÍA S/ 300.00 60DE TIENDAS TAI LOY - Términos y condiciones detallados en el Anexo N° 1

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

3. El premio será entregado dentro de los 2 días útiles siguientes a la elección del ganador.

4. Por encargo de TAI LOY S.A., GRUPORPP S.A.C. entregará los premios a los ganadores en la oportunidad pactada con los mismos. Los premios podrán ser reclamados por los ganadores dentro de los noventa (90) días calendario, contados a partir del día siguiente de realizado cada sorteo. Términos y condiciones premio detallado en el Anexo N° 1, documento que es parte de la presente promoción.

5. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

6. GRUPORPP se contactará con los ganadores una vez que se haya publicado o anunciado la relación de todos los ganadores por RPP Noticias.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.

Anexo N° 1

Términos y condiciones Vale de Compra en la Juguetería de Tiendas Tai Loy.

• Tai Loy no se hace responsable en caso de pérdida o robo.• Las Gift Cards son de uso al portador.• La Vigencia de las Gift Cards es de un año y se amplían automáticamente con cada recarga.• No se puede comprar Gift Cards con vales. • El uso de la tarjeta no da derecho a vuelto ni puede ser canjeada por dinero en efectivo.• No se podrá realizar devolución de Gift Cards. • Para averiguar el saldo de la tarjeta pueden llamar al Call Center 6193030 o acercarse a una tienda.• En situación de pérdida o robo podrá comunicarse con el Call Center para solicitar la anulación y renovación de la misma. La renovación tiene un costo de S/5.00• No se puede realizar recargas en Santa Anita, Los Olivos, Ventanilla, Jaén, Piura, Villa el Salvador, Open Piura, Huacho, Comas, Cusco, Talara, Tacna, Santa Anita y Puente Piedra.• No se pueden utilizar ni recargar en tiendas mayoristas.• No válido para compras por internet.

