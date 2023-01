Los padres de familia piden ayuda para que su hija de tres años pueda ser operada quirúrgicamente de inmediato. | Fuente: RPP

Un padre de familia solicitó este martes el urgente traslado de su hija de tres años del hospital de Puente Piedra al Hospital del Niño (Breña) para ser atendida de un hemangioma que continúa creciendo en su espalda.

David Sánchez Alonso, papá de la pequeña, denunció a RPP Noticias que solicita el traslado desde el año 2017, pero el área administrativa del hospital no le ayuda con su caso.

"Me dicen que no hay sistema, no me quieren atender, siempre nos engañan", afirmó.

El padre de la menor precisó que los médicos le advirtieron que es necesario el traslado para una operación quirúrgica dentro de los dos años de edad. Sin embargo, la niña ya cumplió tres años y todavía su familia no logra que le retiren el hemangioma.

La niña, quien cuenta con el Sistema Integral de Salud (SIS), presenta un hemangioma que crece en el lado izquierdo de su espalda.

"Queremos que nos apoyen para que hagan una cirugía a nuestra hija", invocó David Sánchez.

David Sánchez denuncia que el área administrativa del Hospital de Puente Piedra no quiere atender su caso. | Fuente: RPP

