Un joven de 26 años falleció en Puente Piedra.

Rosa de la Flor Vasquez denunció que dos personas identificadas como trabajadores del centro recreacional Villa Chepita Royal le ofrecieron 500 soles para evitar que ella denuncie "a la prensa ni a la policía” lo ocurrido con su hijo Marcos Gamero de la Flor, quien falleció este domingo luego de sufrir una descarga eléctrica en sus instalaciones.

“Ni todo el dinero me va a devolver a mi hijo. Lo único que quiero es que los dueños sean justos. Acabo de perder un hijo, tengo otro niño que no sé cómo irá a quedar. Lo único que quiero es que se hagan responsables. […] Fueron dos trabajadores de ellos y me dijeron que me iban a ayudar con 500 soles pero que no denuncie a la prensa ni a la policía. Los saqué botando de la clínica ¡¿cómo no voy a denunciar?!”, dijo De la Flor.

El abogado de la empresa, quien no quiso identificarse, negó las acusaciones de la familia y señaló que es “un caso fortuito”. “La empresa está respondiendo a los hechos. Nos hemos hecho a cargo del sepelio. Esa versión [presunto ofrecimiento de dinero] ni siquiera la hemos presenciado”, indicó.

El hermano del fallecido también resultó afectado y actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Puente Piedra.

Según el testimonio de la hermana de las víctimas, la descarga se produjo cuando personal del local acercó a ellos un artefacto que arrojaba espuma como parte del concierto que se realizaba en una zona próxima a las piscinas.

"En un momento de esos ponen el cañón de espuma justo detrás de nosotros y no sé en qué momento, cuando me doy la media vuelta, lo veo a mi hermano tirado en el piso", relató la hermana de las víctimas a RPP.

