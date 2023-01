Los postulantes de la Universidad Enrique Guzmán Valle expresaron su apoyo este sábado a los postulantes de San Marcos durante un plantón frente a esa casa de estudios. | Fuente: Facebook: FUSM

Postulantes a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) denunciaron que el examen de admisión virtual que rindieron el pasado 20 de setiembre tuvo irregularidades durante su desarrollo, tal como ocurrió con la prueba virtual de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

De acuerdo con un pronunciamiento emitido por el Comité de postulantes y padres de familia de la universidad ‘La Cantuta’, durante el examen virtual de admisión hubo varios postulantes que rindieron la prueba entre dos personas a más, mientras que el control de plagios no fue efectivo y que incluso no obtuvieron los resultados a pesar de que sí dieron la prueba.

Prueba sin resultados

Sobre esto último, una de las postulantes afectadas, Geraldine, indicó a RPP Noticias que cuando recibió los resultados por parte de la Oficina de Admisión de la universidad, se dio con la sorpresa de que habían considerado que no se presentó al examen, pese a que ella sí lo rindió.

“Nosotros hemos mostrado nuestra identificación con nuestro DNI y nuestro código de postulante a la sala zoom. Ellos hasta ahora no muestran el video, en mi resultado dice y en varios de los chicos ha salido como NSP (no se presentó) dicen que no nos hemos presentado, según el resultado de admisión. Entonces que muestren los videos, ahí estamos en los videos, tenemos pruebas nosotros mismos”, dijo.

La postulante sostuvo también que para rendir el examen de admisión tuvo que pagar 300 soles, dinero sobre el cual busca un reembolso o tener la opción de rendir el siguiente examen sin realizar ningún pago adicional. Sin embargo, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la universidad.

Postulantes se quedaron sin examen

Desde el Comité indicaron que también hubo más de 350 postulantes que no pudieron dar el examen virtual y que pese a que informaron de esta situación al rectorado de esa casa de estudios, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

Ante esta situación solicitaron una audiencia con el rectorado de la universidad para que les brinde la posibilidad a los alumnos que no pudieron dar el examen virtual, para que lo rindan de forma presencial en una fecha posterior sin que se les afecte con la reducción de vacantes.

Pidieron también que se fiscalice las irregularidades respecto de los plagios durante el examen de admisión con las grabaciones que se tiene y que se aumente las vacantes dada la situación que afronta el país por la COVID-19.

