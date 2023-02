Fotos de la identificación de Jorge Arnaldo Carrillo difundidas por la Policía. | Fuente: Policía Nacional

La Policía Nacional (PNP) identificó este miércoles al hombre que fue grabado por una joven masturbándose a su lado en un bus del transporte público en Miraflores.

A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que se trata de Jorge Arnaldo Carrillo de 84 años, y que lo reportará a la Fiscalía "para que solicite su inmediata detención".

Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Dirincri determinaron en la investigación que Carrillo fue integrante de la PNP "y paso al retiro hace más de 50 años".

La Policía buscaba al agresor de la joven desde el último lunes, cuando reportó la denuncia a través de sus redes sociales.

La joven denunciante relató que se encontraba sentada en el vehículo cuando el hombre que iba a su lado,comenzó a tocarse mientras se cubría con un folder para que el resto de pasajeros no lo vieran.

La universitaria de 18 años pudo grabar parte del acto y difundió el video en redes sociales. En las imágenes se ve claramente la cara del hombre, quien resta importancia a los reclamos de la joven e, incluso, la insta a denunciarlo. Al ser descubierto, el octogenario desciende rápidamente del vehículo ante la indiferencia del resto de pasajeros.

"No deberiamos callarnos"

En diálogo con RPP Noticias, la joven agredida recomendó a las mujeres no guardar silencio sobre casos similares.

"Las mujeres no denuncian porque la mayoría de personas creen que exageramos, y no es así, no exageramos. Lo que han visto en el video es lo que pasa casi todos los días con distintas mujeres en cualquier región y en cualquier país y no deberíamos callarnos", dijo en el programa Encendidos.

La joven relató que un hecho parecido, también en un transporte público, le ocurrió cuando tenía 13 años. Es por eso que ahora tomó la decisión de grabar al hombre para tener una prueba para la denuncia y enfrentar el miedo a agresiones de este tipo.

