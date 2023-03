Pico y placa para camiones. | Fuente: Andina

El plan 'Pico y placa para camiones’ inicia este lunes 4 de noviembre la imposición de multas y se han hecho unos ajustes a las condiciones de circulación para vehículos de cargada pesada. Además, se incorporan avenidas de libre tránsito a la red vial de carga.

Pico y placa

Los camiones deben transitar por un carril preferencial a la izquierda en la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby, sin restricción para vehículos de carga de lunes a sábado, de 6 a.m. a 9 p.m.

En los otros tres carriles de la derecha se mantendrá la restricción “Hora pico y placa” para camiones en el turno de 6:30 a.m. a 10 a.m. en el tramo mencionado.

Etapas y macrozonas

El nuevo decreto contiene una tabla con horarios y otras condiciones que se aplicarán en vías locales (calles distritales), arteriales (avenidas grandes) y colectoras (avenidas medianas), en tres etapas y macrozonas, es decir áreas delimitadas por vías metropolitanas que involucran a distritos contiguos.

En la primera etapa la norma tendrá aplicación en la macrozona 1, compuesta por Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, La Victoria y San Luis.

Dentro de la macrozona 1, los camiones N3, O3 y O4 de más de 18.5 toneladas no transitarán por las vías colectoras ni locales. En las arteriales, solo podrán hacerlo en la franja horaria (10 a.m. a 5 p.m. y de 9 p.m. a 6:30 a.m. del día siguiente). En tanto, los N2 de 6.5 a 12 toneladas y los N3 de hasta 18.5 toneladas podrán circular libremente sin ninguna restricción horarios en las colectoras, locales y arteriales.

Las otras dos etapas, así como las macrozonas 2 y 3, se implementarán de forma gradual.

Asimismo, en las zonas industriales se permitirá la circulación sin restricción al transporte de carga a través de vías colectoras y locales, accediendo por la vía arterial o por las vías libres más cercanas durante la franja horaria establecida.

Excepciones

Excepcionalmente, los vehículos de carga para contenedores que requieran utilizar vías locales o colectoras para llegar a su destino, fuera de las zonas industriales, podrán acceder por la vía arterial o vías libres durante franja horaria.

Los vehículos de carrocería hormigonera, bomba hormigonera y los que transportan materiales de construcción de categoría N3 (mayor a 18.5 toneladas) circularán por las colectoras y locales, de acuerdo a su autorización de interferencia de vías.

No hay restricción

Estas son las 23 vías donde los camiones de todas las modalidades pueden transitar sin ninguna restricción las 24 horas:

1) Tomás Valle2) El Sol3) Pedro Miotta4) Quinta Avenida5) Antigua Panamericana Sur (tramo Conchán – Mateo Pumacahua)6) Los Laureles (tramo Los Cisnes – Quinta Avenida)7) Las Torres (tramo Quinta Avenida – Ramiro Prialé) 8) Argentina (tramo Rodolfo Beltrán – límite provincial)9) Av. Zarumilla10) Av. Trapiche Chillón11) Av. Túpac Amaru12) Av. Chimpu Ocllo 13) Carretera Central-Nicolás Ayllón14) Av. Circunvalación15) Autopista Ramiro Prialé,16) Av. Naranjal17) Av. Canta Callao18) Av. Néstor Gambetta19) Vía expresa Línea Amarilla 20) Av. Las Torres21) Panamericana Norte22) Vía de Evitamiento 23) Panamericana Sur (no incluye tramo donde se aplica primer horario de la “Hora pico y placa”).

La multa

La sanción que impone la Policía Nacional a los conductores que violan el plan ‘Pico y placa’ es una multa de S/336 (8 % de una UIT) por la infracción grave de “incumplir las disposiciones sobre el uso de las vías de tránsito rápido y/o de acceso restringido”.

