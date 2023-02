Muchas casas de estudios han adoptado diversas acciones para que continúen las clases de forma remota; aún así deberán de presentar un plan a la Sunedu en la que se justifiquen los gastos. | Fuente: Andina

Polémica ha desatado el tema del pago de las pensiones en las universidades privadas, durante el Estado de Emergencia Nacional. Por una parte, algunas casas de estudios indican que la reducción de las mismas afectaría la cadena de pagos de su personal y, por el otro, estudiantes y padres de familia afirman que la educación virtual no ofrece lo mismo que la presencial, por lo que exigen un descuento. Al respecto, el ministro de Educación, Martín Benavides, dijo el último viernes que debería de haber un ajuste del servicio brindado. "Lo que queremos asegurar es que los papás y mamás paguen las pensiones del servicio que efectivamente reciben y si hay un servicio que no están recibiendo ellos tienen que conocerlo y esa mención debería bajar", señaló.

Es por ello, que el ministro ha designado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) la verificación de las denuncias que se impongan a las universidades. Asimismo, tendrá que verificar si efectivamente la prestación de los servicios que ofrecen va acorde con las pensiones.

RPP Noticias averiguó los planes que están ejecutando algunas de las principales universidades particulares de la capital. Toda la información en esta nota es pública y se puede encontrar en los medios de comunicación web de los centros de estudios.

Universidad de Lima

La casa de estudios ubicada en el distrito limeño de Santiago de Surco adoptó diversas medidas para paliar la crisis económica que sufren las familias de muchos de sus estudiantes, por ello ha dispuesto lo siguiente:

- Realizar un descuento del 10% en todas las boletas pendientes del año 2020. Es decir, desde la segunda boleta del ciclo 2020-1 y la última del ciclo 2020-2.- Eliminar las moras hasta la última boleta del ciclo 2020-2.- Permitir la matrícula del 2020-2 sin exigencia de pago de la primera boleta. - Una evaluación del caso de cada estudiante en medida que el descuento no sea suficiente para que garantice la continuidad de sus estudios. Asimismo, la universidad ha adquirido 500 laptops y 200 planes de datos para los alumnos que no cuentan con un equipo adecuado para el desarrollo de las sesiones virtuales.

UPC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicas ha decidido postergar el pago de las boletas, las que se pagaban a inicios o fines de mes, ahora se cancelarán en las quincenas. Además, la casa de estudios ha habilitado una plataforma web en donde podrán consultar diferentes alternativas de apoyo.

Entre las ayudas económicas que la universidad aplicará, están las siguientes:- Becas temporales, como la beca socioeconómica especial del 30% del costo del semestre académico.- Refinanciamiento de las cuotas de la pensión, exoneradas de intereses, moras y sin gastos administrativos.- Oportunidades de financiamiento externo.- Nuevo calendario de pagos exonerado de moras.

Asimismo, la UPC anunció que está dando préstamos gratuitos de dispositivos electrónicos móviles (Ipads y laptops).

Pontificia Universidad Católica del Perú

La Universidad ha propuesto un plan de contingencia. Emitió 20 días después de su programación la segunda boleta del ciclo 2020-1, que refleja un 3.1% de descuento producto de la suspensión del aumento del crédito educativo. Además, de suspender los intereses moratorios. Sin embargo, los estudiantes de la casa de estudios indican que esto no representa un descuento real en la boleta, ya que este 3,1% es el aumento anual en los créditos que hace la universidad acorde a la inflación peruana.

La PUCP se comunicó con RPP Noticias e informó que "el mayor ahorro en la reducción del valor del crédito se refleja en los servicios académicos, o sea, en el pago del total de créditos prorrateado a lo largo del semestre. Por ejemplo, para un alumno que lleve 20 créditos, el ahorro efectivo será de entre S/ 163.55 y S/ 625.08 en el semestre, según el grupo o escala económica a la que pertenecen".

- Aún así, la Universidad ha lanzado el Fondo de Conectividad PUCP que permitirá que más de 2,800 personas de su comunidad reciban un módem que les otorga 20 GB de consumo gratuito por mes. - Suspendió el cobro de interés moratorio por atraso de pagos.- Permitió el retiro voluntario de cursos sin obligación de pago. - Y asegura que brinda apoyo de refinanciamiento excepcional personalizado a quienes lo requieran para continuar el semestre.

Por otro lado, la Asociación de Egresados ha entablado una campaña de donación de equipos informáticos, para los alumnos que presenten dificultades para conectarse a las clases virtuales.

Hasta el momento, la casa de estudios ha repartido 121 equipos informáticos a alumnos de la menor escala, becados y de Pronanec.

Universidad César Vallejo

La casa de estudios fundada por el excandidato presidencial César Acuña también ha sumado esfuerzos para apoyar la economía de sus estudiantes; por ello, ha aplicado las siguientes medidas:

- Paquetes de datos móviles gratis a sus estudiantes y docentes. Según, la UCV más de 24 mil personas de su comunidad han sido beneficiados. - Descuento de 100 soles en las próximas cuotas del ciclo 2020-1.- Además, para aquellos que cancelen la totalidad del semestre académico (hasta el 2 de mayo) el descuento será del 10%.

Universidad del Pacífico

La universidad ubicada en el distrito de Jesús María ha iniciado su ciclo de manera virtual y ha propuesto autorizar de manera excepcional el retiro del ciclo o de un curso, para aquellos estudiantes que se encuentren en riesgo académico.

- Los alumnos podrán solicitar el reembolso de lo pagado, en caso ya no puedan concluir el ciclo 2020-1. Este trámite será gratuito. - La universidad ha propuesto postergar las boletas del semestre 2020-1 para las quincenas. - Asimismo, ha decidido no cobrar los intereses moratorios. - Aquellos alumnos que requieran una consideración especial en sus pagos serán tratados de forma independiente con la Directora de Pensiones.

Universidad Peruana Cayetano Heredia

La universidad especializada en ciencias de la salud se comunicó con RPP Noticias para aclarar las medidas que ha adoptado en beneficio de sus estudiantes. Entre las acciones que ha entablado están las siguientes:

- Reducir en 5% el monto de la pensión semestral.- La Universidad ha permitido que las cuatro cuotas restantes del ciclo 2020-1 se fraccionen en 5 cuotas.- No se cobrará recargos académicos durante el 2020.- Asimismo, anuncia que no se cobrará por reservas de matrículas ni reincorporaciones. También, señala que no se cobrará por trámites para rendir exámenes rezagados y sustitutorios.- Finalmente, la UPCH señala que apoyará a sus alumnos brindado créditos educativos de hasta el 20% del monto de la pensión.

Universidad de San Martín de Porres

Al igual que muchas universidades, ha tenido que reprogramar su calendario de pensiones, en este caso para fin de cada mes hasta agosto.- La Universidad ha otorgado un descuento especial del 10% sobre las pensiones del semestre 2020-1, incluso la primera boleta.- Además, anunció la anulación de las moras que pudiesen existir por cuotas o pensiones u otros conceptos anteriores al semestre 2020-1.- Finalmente, la casa de estudios ha permitido el cambio de cursos de modalidades presenciales a otros que se ofrezcan de forma virtual, sin ningún costo.

Universidad Continental

Esta casa de estudios ha elaborado alternativas para que los estudiantes con dificultades económicas puedan continuar con sus estudios. Estas son las acciones que ha realizado:- Afirma que al menos 80% de sus estudiantes han recibido subsidios en las tarifas educativas (aunque no precisa el monto).- Mil estudiantes fueron becados por la universidad. - Más de 5 mil de sus alumnos han sido beneficiados con prórogas, fraccionamientos y financiamientos de sus tasas educativas. - Además, la universidad subvenciona con recargas de 10 GB de internet a 1,200 estudiantes que pasaron una evaluación debido a la falta de conectividad para cursar las clases virtuales.

Universidad Tecnológica del Perú

Tras la publicación de esta nota, la Universidad del grupo Intercorp también se comunicó con RPP Noticias para presentar las acciones que han adoptado para apoyar la difícil situación económica que atraviesan las familias de algunos de sus estudiantes.

- Reprogramó su cronograma de pagos.- Además, afirman que han ampliado su programa de becas socieconómicas (aunque no se indica el número de las mismas).

En su red social y página web, la UTP informa que están en la tercera semana de clases del ciclo, las cuáles se llevan vía Zoom. Asimismo, señalan que cuentan con un sistema de almacenamiento para que los alumnos que no tengan internet puedan acceder a ellas luego. A pesar de las medidas, muchos alumnos han expresado su queja a través de Facebook.

Universidad Jaime Bausate y Meza

La universidad especializada en periodismo no ha informado mucho sobre las medidas que adoptará durante el periodo de pandemia y suspensión de clases físicas. Hasta el momento solo ha comunicado que la Dirección General de Administración flexibilizará el pago por conceptos de matrícula y pensión de enseñanza, con una nueva reprogramación.

Universidad Ricardo Palma

A través de su Consejo Universitario, la Universidad ha decidido ayudar a su comunidad universitaria, con las siguientes medidas:- Favorecer a todo el alumnado con el descuento del 10% en el monto de las pensiones. Este descuento se aplica desde la segunda boleta y se mantendrá vigente hasta la última boleta del semestre 2020-2.- La casa de estudios afirma que mantiene y viene dando facilidades de pago de sus deudas a los alumnos que las necesitan. - No habrá aumento en las pensiones (como cada año ocurre) y se mantendrá el mismo costo de las pensiones del ciclo 2019-2.

Universidad de Piura

La casa de estudios sostiene que ha realizado una cuidadosa evaluación, y poniendo siempre por delante el bienestar de nuestros alumnos. Por ello, ha adoptado las siguientes medidas:

- Una reducción de 9% en las pensiones académicas de pregrado durante el semestre 2020-I. Esta reducción se mantendrá, incluso, si se retornase al dictado presencial más adelante, en este semestre.- Además, aquellos alumnos que vean especialmente afectada su economía familiar podrán en cualquier momento solicitar ayuda adicional.

Universidad Privada del Norte

La UPN se comunicó con RPP Noticias para informar sobre las medidas de apoyo económico a su comunidad universitaria. Estas son las más importantes:

- Activación del canal de atención “UPNteayuda”, sistema que permitió que los estudiantes con problemas económicos se pudieran inscribirse al ciclo cancelando únicamente el monto de la matrícula y que continúa dando soporte y beneficios económicos durante el ciclo.- Reprogramación del cronograma de pagos para el 100% de los estudiantes.- Redistribución de las pensiones del ciclo en 5 cuotas. De esta manera, quienes se inscribieron pagando la matrícula y la cuota inicial, podrán tener tranquilidad al cancelar las mensualidades restantes.- Refinanciamiento de las deudas del 2018 y 2019 para los estudiantes que se han reincorporado.- Exoneración del pago de moras y gastos administrativos. Así como, exoneración del pago de las tasas de los principales trámites académicos que los estudiantes realizan.- La Universidad afirma que ha activado 2 tipos de becas para estudiantes regulares: la Beca Extraordinaria de Apoyo Económico- Covid 19 y la Beca Rector, para dar soporte económico ante esta coyuntura a nuestros estudiantes

Finalmente, como apoyo a sus estudiantes, la UPN está entregando tablets y routers, en alianza con la empresa de telefonía e internet Movistar.

Universidad Le Cordon Bleu

La universidad especializada en gastronomía, hotelería, turismo y ciencias de los alimentos también se comunicó con RPP Noticias para exponer las medidas que ha adoptado para ayudar a sus estudiantes.

- La casa de estudios aplazó las fechas de pago de las boletas pendientes y otorgará un subsidio del 5% en las boletas de pago de este primer semestre.

La Universidad Le Cordon Bleu ha implementado clases virtuales y canales de atención donde los profesores resuelven dudas de los estudiantes. Aseguran que la interacción entre docentes y alumnos se mantendrá de manera constante.

Universidad de Ingeniería y Tecnología

La UTEC, ubicada en el distrito limeño de Barranco, presentó su plan de reducción de costos de pensiones a RPP Noticias, tras la publicación de esta nota.

- La Universidad ha realizado un descuento acorde a la escala en la que se encuentra el alumnos. Esta es la distribución del descuento en las boletas: Escala A (3%), escala B (6%), escala C (8%), escala D (10%) y escala E (14%).- Adicionalmente, ha decidido dividir las cuatro últimas cuotas del ciclo 2020-1 en cinco.Finalmente, la Universidad pide que aquellos que puedan pagar el costo del ciclo íntegramente lo hagan, pues el monto correspondiente al descuento será abonado al fondo de ayudas y becas UTEC.

Algunas universidades han adoptado impartir datos móviles a sus estudiantes para que puedan conectarse a las clases virtuales. | Fuente: Andina

Te sugerimos leer