Una de las pasajeras mostró su pierna llena de ronchas producto de las picaduras sufridas. | Fuente: Rotafono

Varios pasajeros de un bus interprovincial de la empresa América Express denunciaron haber sido víctimas de una plaga de pulgas y chinches durante un viaje entre Chimbote y Lima.

A través del Rotafono, aseguraron que poco después de abordar la unidad empezaron a ser atacados por los bichos, que estaban alojados en los asientos.

“Estoy indignada, no he dormido toda la noche por el escozor que me ha causado estos animales, una quemadura. Tengo las piernas hinchadas, el 50 % de mi cuerpo está lleno de picaduras”, dijo Janny Rivas, una de las afectadas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Así informó RPP Noticias. | Fuente: Rotafono

La mujer contó que cuando reclamó al chofer del bus por la presencia de los insectos, este le dijo que solo es conductor y que su queja debe hacerla en la agencia.

Las personas afectadas presentan prominentes ronchas en diversas partes del cuerpo, evidencia de la presencia de los insectos.

Te sugerimos leer