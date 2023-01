Los gremios de transporte público de Lima y Callao anunciaron que dejarán de operar desde este martes, debido a que no están en condiciones de seguir operando. | Fuente: Andina

Samuel Aguilar, vocero del gremio de transporte urbano, expresó que desde hace 100 días su sector viene esperando un subsidio por parte del Estado ya que vienen trabajando "a la pérdida". Ello debido a la reducción de pasajeros a llevar en los buses para cumplir con los protocolos ante la pandemia de la COVID-19.

"Tenemos 100 días trabajando a la perdida. Hace 100 días el ministro de Transportes ofreció un subsidio al sector, pero a estas alturas no hay respuesta, no hay decisión del Gobierno de querer resolver este problema", expresó en Ampliación de Noticias.

Aguilar precisó que desde que empezó el Estado de Emergencia, los buses solo trasladan entre 20 a 22 pasajeros para cumplir con las medidas de mitigación, lo cual les viene costando una pérdida de 4 millones y medio de soles diarios.

Además, expresó que sienten que están en un "peloteo" entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía, quienes hasta la fecha, no se comunican con ellos.

"Por parte del Gobierno no hemos tenido respuesta. Por un lado la ATU nos informa del subsidio al igual que el Ministerio de Trabajo, pero hasta la fecha no hay comunicación. Nos dijeron luego que el Ministerio de Economía no tienen ninguna documentación". explica.

Asimismo, Aguilar precisó que el paro no es ninguna "huelga", sino que simplemente ya no pueden trabajar más. "Estamos dejando de operar por falta de recursos económicos. No podemos más, no tenemos dinero para pagar combustible y para pagar planillas. Estamos en bancarrota", expresó.

