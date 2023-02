Severiano Ninaquispe Martinez | Fuente: RPP

Un niño de cuatro años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo el último viernes después de que cayera sentado a un balde de agua hirviendo en su casa de Trujillo. Su padre Severiano Ninaquispe Martínez viajó hasta Lima para salvarle la vida, pero se topó con una insólita respuesta.

“Él quería enseñarme un videíto que le había grabado su mamá participando en su jardín, porque es bien participativo, ha ido a quitarle el celular para enseñarme, ha salido corriendo y atrás había un balde con agua y se dio un sentón, así es como se quemó”, dijo a RPP Noticias.

Ninaquispe relató que después del accidente llevó a su hijo al Hospital Regional de Trujillo, pero no lo quisieron atender porque todas las camillas estaban ocupadas. Después lo intentó en el Hospital Lazarte (región La Libertad) donde el niño fue vendado, pero suscitó un incidente.

“El jefe de cirujanos me echó a patadas de su oficina, porque le dije que mi hijo estaba en emergencias donde todos los enfermos llegan, con hemorroides, hepatitis, de todo, ¿tú que vas a saber de contaminación?”, asegura que le increparon.

Atención en Lima

El martes llegó a Lima y acudió al área de pediatría del Hospital Guillermo Almenara. “El cirujano que me atendió, me dijo que las quemaduras son muy serias, pero que no lo pueden operar por feriado largo, que hay mucha gente en cola, que no es el único por ser operado”, denunció.

El niño necesita urgentemente donación de sangre de tipo O+ y para quienes desean donar pueden acercarse al banco de sangre del establecimiento de salud y comunicarse con el padre de familia al siguiente número de celular: 959171759.

