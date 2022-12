Pablo Secada estudió economía en la Universidad del Pacífico. | Fuente: Foto: RPP

El economista Pablo Secada fue denunciado una vez más por su expareja Claudia Rosa Cueva Navarrete ante la Comisaría de Chacarilla del Estanque, en el distrito limeño de Surco, por violencia familiar.

De acuerdo con el parte policial que reveló el programa Panorama, la primera acusación fue formulada el pasado 26 de enero. El excandidato a la Alcaldía de Lima por el PPC debía ir al departamento de su expareja para recoger al hijo de ambos a las 10 de la mañana, tal y como se acordó en un acta de conciliación; pero se presentó a las 8:30 a.m.

Tras tocar el timbre durante media hora, la mujer respondió el intercomunicador. "Empezó a hacer escándalo, me dice que soy una prostituta, una desgraciada, una maldita. Hubo cachetadas y jaloneos. Dice que me voy a morir", contó la víctima a las autoridades policiales.

Otra denuncia se interpuso el 10 de febrero en la que se señala que hubieron cachetadas, jaloneos. "Dice que ando con uno y con otro, que soy mala madre", relató Claudia Rosa Cueva Navarrete.

El economista Pablo Secada evitó pronunciarse sobre el caso. "Las cosas sobre mi expareja, si a usted le interesara averiguar, podría averiguar con total claridad. Como no le interesa averiguar, sino hacer un show de nuevo, hágalo de nuevo", dijo. "Si quieren hacer una estupidez como la que hicieron la vez pasada, hagan lo que quieran, no me interesa", añadió.

Por su parte, Claudia Rosa Cueva Navarrete, quien había denunciado también en 2012 al exregidor de la Municipalidad de Lima, prefirió también no hablar del tema. "Ya todo está bien", comentó.

