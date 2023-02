Este viernes inició la nueva campaña de vacunación masiva en Lima y Callao. | Fuente: Andina

Este viernes 16 de abril inició el nuevo Plan de Vacunación, anunciado por el presidente de la República Francisco Sagasti. La campaña se realizará durante el fin de semana y busca inocular 102 181 adultos mayores de 80 años.

Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno Digital de la PCM, resolvió algunas dudas de los oyentes en Ampliación de Noticias y señaló que la plataforma web para verificar la cita "es accesible, sencilla y estará actualizada”.

"Todos los ciudadanos con DNI podrán entrar a la plataforma, colocar su DNI y acceder. Si tengo menos de 80 años y me encuentro en un distrito que no está incluido, la respuesta que tendré es que me encuentro del padrón", explicó.

¿Qué pasa si no puedo ir el día que se me ha asignado?

De ser el caso que el adulto mayor no pueda acudir a la cita programada, Chocobar expresó que se ha puesto a disposición la línea 113 para que se pueda reprogramar.

Asimismo, destacó que más adelante colocarán en la plataforma web una sección en donde podrán dejar sus preguntas así como la reprogramación desde ahí.

¿Cuándo se iniciará la vacunación en regiones?

Chocobar indicó que, conforme vayan llegando lotes de vacunas contra el nuevo coronavirus al país, se irá ampliando el rango en las regiones. "En dos semanas se tendrá a disposición en la plataforma la información para regiones que puedan continuar con el proceso", destacó.

¿Estoy contemplad@ si recibí la primera dosis pero me han aplazado la segunda?

Sí. De acuerdo con la información brindada, los adultos mayores que han recibido la primera dosis y se les informó que la segunda dosis se les cambió de fecha están contemplados en el padrón puesto que tanto asegurados de EsSalud como del SIS están contemplados en esta.

Sin embargo, destacó que algunos de ellos serán siendo comunicados vía telefónica en caso los médicos puedan acudir a su vivienda.

¿Hasta qué hora puedo acudir a mi centro de vacunación?

Por el momento, los 14 centros de vacunación solo están abiertos hasta las 4 de la tarde. Con el paso de las semanas y la llegada de más lotes, los horarios serán ampliados.

"En los próximos días se ampliará el horario y la cantidad de personas citadas por día", acotó Chocobar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer