Marco Carrasco es un economista de 28 años, egresado de la Universidad San Marcos, que ha demostrado que los límites académicos no existen cuando se persevera en el camino para cumplir los sueños, que a veces suelen parecer inalcanzables.

Estudió en las aulas de la Universidad San Marcos, donde aprendió a esforzarse y a no rendirse fácilmente. Ahora estudiará una maestría en la Universidad de Harvard, uno de los centros de estudios más prestigiosos del mundo, tras ganar una beca a la que postuló el año pasado.

“Estoy seguro de que con un pequeño empuje se van a animar más jóvenes a postular. Hay maneras de poder lograrlo, algunos por el tema económico lo dudan, a ellos les digo que no se limiten, el potencial lo tienen y siempre hay puertas que se pueden tocar”, dijo Carrasco a la Agencia Andina.

No todo fue fácil para Marco Carrasco, hijo de un médico y una enfermera, pues si bien el costo educativo estaba cubierto al 100% por la beca, le faltaba dinero para los gastos de vivienda, pasajes y alimentación.

"El otro reto era conseguir el dinero para vivir allá"

“El costo total de la maestría es de aproximadamente 116 mil dólares. Al principio me dieron medio beca, luego la beca completa que se renueva por un año. Allí tenía cubierto todo el tema educativo y el seguro de salud. El otro reto era conseguir el dinero para vivir allá, que no es poco” explicó.

La Universidad de Harvard decidió darle la facilidad de reservar su vacante por un año. Desde entonces, Marco tocó varias puertas de instituciones y medios de comunicación logrando reunir el presupuesto. Ahora cumplirá uno de sus mayores sueños viajando en julio próximo a los Estados Unidos para iniciar sus clases en la prestigiosa universidad.

Marco empezó a ahorrar mientras laboraba en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es allí donde llega la oportunidad de presentarse a un crédito educativo que da Servir, a través de su programa Reto Excelencia, a los empleados del sector público.

Más peruanos en Harvard

“Es un crédito beca, uno postula como si fuera a un banco, pero cuando regresa al Perú tiene que trabajar para el sector público y te lo va condonando. Si trabajas un año se va pagando un 25%, dos años el 50% y así sucesivamente. Yo no recibo nada del dinero, estando allá Servir me deposita mensualmente para vivir. Es una buena opción para los chicos de universidades públicas”, señaló.

El joven sanmarquino ha expresado su alegría no solo por su objetivo alcanzado sino también por ver que son más peruanos los que logran ingresar a universidades extranjeras. “Este año por primera vez hay gente de universidades públicas que se están yendo a universidades extranjeras muy buenas, cosa que antes no pasaba y eso me alegra. Calculo que son ocho los peruanos que estudiarán en Harvard este año, somos más que Brasil o México”, contó entusiasmado.

Una vez cumplida su meta, el becario tiene claro que regresará al Perú. A su juicio, un becario tiene el deber de aportar al desarrollo de su patria y apoyar a su familia siempre. Ahora solo queda agradecer a todas las personas que lo apoyaron, porque como bien dice: todo esto ha sido posible gracias a la suma de muchos esfuerzos.

(Con información de ANDINA)

