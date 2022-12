Geraldine Rodríguez hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Geraldine Rodríguez hizo un pedido de ayuda económica para comprar un concentrador de oxígeno para su hija, de apenas tres años, que sufre de parálisis cerebral y neumonía crónica, por lo que necesita de este insumo para seguir viviendo.

A través del Rotafono, la señora contó que, debido a la pandemia de la COVID-19, el precio del oxígeno medicinal ha subido sobremanera, por lo que no puede costear su compra.

“No puedo costear ya el balón de oxígeno. Alquilé un concentrador y lo tuve que devolver, porque ya no tengo plata. Y mi hija necesita oxígeno, porque está mal desde el día de ayer”, manifestó.

“Un concentrador está S/ 5 200, y yo no tengo esa plata para costear el concentrador. Pediría que me ayuden a conseguir ese concentrador que mi hija está necesitando para su calidad de vida. Sin eso, a mi hija le puede pasar muchas cosas”, dijo entre sollozos.

Caso dramático

La niña de tres años sufrió una parálisis cerebral apenas días después de haber nacido. Su madre denunció que esto se debió a una negligencia médica en el hospital donde estuvo internada.

“Fue una negligencia médica del San Bartolomé y no se quieren hacer responsables. Puse la denuncia en Susalud y, por la pandemia, ya no me han dicho nada”, refirió.

Quienes deseen ayudar a esta familia, pueden comunicarse al teléfono 987490398 o realizar un abono a la cuenta BCP # 191-99070176-0-83.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Niña de tres años necesita con urgencia oxígeno para seguir viviendo

Te sugerimos leer