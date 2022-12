Melissa Huamán Estrada seguirá entrenando para defender su título mundial el próximo año. | Fuente: Municipalidad de Pachacámac

Melissa Huamán Estrada, oriunda del distrito limeño de Pachacámac, se convirtió en la campeona mundial de muay thai en la categoría juvenil tras competir en el IFMA Virtual World Championship 2020.

De las tres modalidades en las que participó en la competencia, llevada a cabo de manera virtual, la menor obtuvo una medalla de oro y otra de plata en las modalidades Max Fit (competencia de ejercicios) y Shadow Box (técnicas y sombras de boxeo), respectivamente.

"Yo estaba segura porque confío en mí misma, me vengo preparando a full y vi todo lo que había logrado con gran disciplina. Con mucho esfuerzo, logré mucho", dijo la menor de 12 años.

Anteriormente, Melissa Huamán Estrada había ocupado el primer lugar en el Campeonato Nacional de Muay Thai, evento que le abrió las puertas para ser convocada por la Federación Deportiva Peruana de Muay Thai.

Su formación como deportista se inició cuando Melissa, a los ocho años, inspirada por su hermano Iván, instructor federado en esta disciplina deportiva de las artes marciales, se sumó a los talleres de muay thai que organizaba la Municipalidad de Pachacámac en el Gran Coliseo Cerrado Paul Poblet Lind y en el Estadio Municipal bajo la dirección de entrenadores capacitados.

"Mi inspiración primero fue mi hermano, porque él me enseñó cuando era muy chiquita. De ahí, me gustó poco a poco. Luego fui al Coliseo de Pachacámac para buscar un taller; entonces, allí comencé a entrenar y, cuando culminó el taller, los profesores vieron mi talento y me comenzaron a preparar", contó.

Junto a Huamán Estrada, otros 15 compatriotas representaron al Perú en este último campeonato mundial en el que participaron más de 40 000 deportistas de más 140 países.

