Personal de la Municipalidad de Lima junto con especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), inspeccionó las lomas de Villa María del Triunfo, con la finalidad constatar los delitos ambientales que se cometen en esta zona (afectaciones a la flora y fauna).A través de los testimonios de vecinos que viven en zonas aledañas, se pudo reconocer e identificar a las personas que atentan contra la biodiversidad de este espacio natural.

De persistir dicha conducta, la comuna capitalina informó que iniciará los procesos judiciales correspondientes, a través de su Programa de Gobierno Regional.

Cabe señalar que acciones de este tipo se llevarán a cabo en las lomas de Ancón, Carabayllo 1 y 2, y Amancaes, que también pertenecen al área de conservación regional (ACR) Sistema de Lomas de Lima, bajo la administración de la comuna limeña desde diciembre del 2019, mediante el Decreto Supremo N° 011-2019-MINAM.Asimismo, la Municipalidad de Lima instó a los ciudadanos a no acudir a las lomas, pues no están habilitadas para recibir visitantes, ya que no cuentan con los protocolos de bioseguridad aprobados, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno Central.De igual modo, reiteró que iniciará acciones legales contra las personas naturales y jurídicas que promuevan, de manera irresponsable, las visitas turísticas a estos espacios a través de las redes sociales, pese a la suspensión de esta actividad a raíz del estado de emergencia sanitaria.

