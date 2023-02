El ACR se creó para resguardar y conservar las lomas de Ancón, Carabayllo 1 y 2, Amancaes y Villa María, las cuales suman más de 13,400 hectáreas en total. | Fuente: Andina

La Municipalidad de Lima informó este viernes que realiza trabajos de identificación de zonas invadidas en espacios pertenecientes al área de conservación regional (ACR) Sistema de Lomas de Lima.

Esta acción permitirá iniciar el proceso de recuperación extrajudicial, junto con las autoridades relacionadas al cuidado de estos ecosistemas.

El ACR se creó para resguardar y conservar las lomas de Ancón, Carabayllo 1 y 2, Amancaes y Villa María, las cuales suman más de 13 400 hectáreas en total. Entre los principales riesgos que enfrentan dichos espacios están el tráfico de terrenos y las ocupaciones informales, que dañan estos pulmones verdes de la ciudad.

Ya en marzo último, la comuna limeña lideró el desalojo de módulos de vivienda instalados en el Santuario de las Vizcachas, en Villa María del Triunfo. El operativo se realizó con el apoyo de la Policía Nacional y el municipio distrital, luego de una planificada labor de inteligencia.

La Municipalidad de Lima exhortó a los ciudadanos a no acudir a las lomas, pues no se encuentran habilitadas para recibir visitantes por la pandemia. | Fuente: Municipalidad de Limas

Por otro lado, se precisó que se está elaborando un plan maestro del ACR Sistema de Lomas de Lima, que permitirá la adecuada gestión de estos espacios. El documento cuenta con el asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

De igual modo, se realizan reuniones de capacitación y sensibilización con las comunidades aledañas para promover una cultura ambiental responsable a favor de la conservación de los referidos lugares.

Visitas prohibidas durante pandemia

Además, la Municipalidad de Lima exhortó a los ciudadanos a no acudir a las lomas, pues no se encuentran habilitadas para recibir visitantes, ya que no cuentan con los protocolos de bioseguridad aprobados, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Central.

Asimismo, indicó que iniciará las acciones legales correspondientes contra las personas naturales y jurídicas que están promoviendo, de manera irresponsable, las visitas turísticas a estos espacios a través de las redes sociales, pese a la suspensión de esta actividad a raíz del estado de emergencia sanitaria.

Te sugerimos leer