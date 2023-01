El superintendente nacional de Susalud, Carlos Acosta, se pronunció sobre este caso. | Fuente: RPP

La señora Epifania Alberca Meza se encadenó esta mañana a las rejas del Hospital Nacional Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, para exigir a las autoridades que operen a su madre, Maximiliana Meza Pimentel, quien está internada desde junio.

En diálogo con RPP Noticias, la mujer dijo que su madre sufrió un aneurisma de aorta abdominal, por lo que fue internada. Sin embargo, a la fecha, no programan una necesaria intervención quirúrgica para superar su mal.

“Me dicen que no hay presupuesto. Desde el 15 de junio está internada (mi madre), me he acercado un montón de veces ante Susalud, la Dirección (del hospital), a Logística, a hablar y nunca me han dado respuesta”, dijo entre lágrimas.

“Esperan a que haga esto (encadenarme) para que me digan algo. ¿Por qué llegar hasta extremos? Se supone que es nuestra salud, es nuestro derecho, y ellos están para protegernos”, añadió.

En Ampliación de Noticias, el superintendente nacional de Susalud, Carlos Acosta, aseguró que la demora en la programación de la cirugía se debió a temas administrativos en la compra de una necesaria prótesis.

“En las siguientes horas, se van a comunicar a la familia, cuando se estaría programando la operación”, aseguró el funcionario.

