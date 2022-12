Fabiola Guardián Durán hizo su denuncia a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Fabiola Guardián Durán, de 51 años, denunció que su hija, Leticia Benites Guardián (21), y su nieta, de apenas dos años, han desaparecido desde hace 11 días.

A través del Rotafono, la mujer pidió a las autoridades atender su caso, ya que está desesperada por no tener noticias de sus familiares.

Guardián Durán ya hizo la denuncia ante la Policía Nacional, pero ella teme por la vida de su hija y su nieta. Ella sospecha que Juan José Veliz Zegarra, padre de su nieta, está involucrado en la desaparición de ambas.

Según contó, esta persona tenía una mala relación con su hija, se peleaban constantemente e, incluso, una vez la amenazó con una pistola.

“Yo me acuerdo que, cuando la bebita estaba chiquita, fui a su cuarto llevándole víveres y él me gritó y me botó (de su casa)”, comentó la señora.

La mujer reconoció que su hija no denunció en la comisaría al padre de su hija cuando este la amenazó con el arma de fuego.

