Patricia Paraysamán narró que la clínica lo único que le ofrece es un costo de tarifa plana. | Fuente: Maps

Patricia Pairazaman narró que la Clínica Internacional le realiza un cobro diario de casi 10 000 soles por atender a su esposo, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras contraer coronavirus.

En conversación con RPP Noticias, la mujer contó que si bien en un primer momento esta trasladó a su esposo al Hospital Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo ya que contaba con seguro social, las enfermeras le explicaron que había una lista de espera de 20 personas para adquirir oxígeno.

Es tras ello que deciden llevarlo a la Clínica Internacional porque contaba tambien con un seguro particular. El 24 de mayo, cuenta, su esposo es internado en UCI donde hasta la fecha permanece. Sin embargo, ella denuncia que el nosocomio le ha cobrado, solo hasta el pasado 15 de junio, más de 100 000 soles por la atención.

"No me quejo de la atención de los médicos. Estoy más que satisfecha porque han salvado su vida. El problema es económico. ¿Dónde voy a poder pagar más de 10 000 soles diarios?", denuncia. Pairazaman explicó que el seguro particular solo los cubrió por un monto de 100 000 soles, pero que este ya fue gastado durante los primeros días de su internamiento.

"Cuando me acerco a consultar, porque veía que cada día la deuda aumentaba más, me responden que la clínica ha pasado paquetes COVID-19 con los asegurados. Eso quiere decir que nos cobran un monto diario independientemente del consumo, sean dos balones de oxígeno o 10, nos cobran la misma tarifa. No tengo acceso al detalle de consumo, solo me dicen por 10 días por 9 292 soles", detalla.

Pairazaman señala que este cobro es adicional a los 23 800 soles que pagó el mismo dia que su esposo ingresó y el pagaré en blanco que le hicieron firmar. Asimismo, explicó que se comunicó con SuSalud para ver la posibilidad que se pueda disminuir el costo de la deuda.

"Me dijeron que como las clínicas son privadas, no tienen inferencia en las tarifas. Me dijeron que más adelante me pueden ayudar con el traslado a la red Essalud, pero que esto estaría por verse", afirmó. Paraysaman pide al Gobierno que sea más transparaten con la disponibilidad de camas.

