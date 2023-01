La joven señaló a RPP que ha recibido poco apoyo en la Comisaría de Miraflores al denunciar los tocamientos indebidos. | Fuente: RPP / Andina

El Poder Judicial dictó 2 años y 6 meses de prisión efectiva contra Saimy Martínez Ríos (36), quien es acusado del delito contra la libertad sexual y tocamientos indebidos. El domingo pasado, una joven de 29 años denunció que fue agredida por el hombre cuando caminaba por el parque Kennedy de Miraflores durante la madrugada.

“Estoy sorprendida de la rapidez que ha tenido el caso y ha tenido resultados rápidos gracias a Dios. Gracias a la prensa que me ayudó bastante a conocer el caso, al Ministerio de la Mujer que me ayudó con ayuda psicológica”, comentó la joven RPP tras enterarse de la pena impuesta a su agresor.La medida se dio luego de que el Servicio de Atención Urgente (SAU) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables actuara de forma inmediata brindándole asesoría legal y social a la víctima.

Representantes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores informaron a RPP Noticias que lamentablemente las cámaras de vigilancia del parque no lograron registrar el incidente a la altura de la parroquia La Virgen Milagrosa.

"Reaccioné y grité '¡policía! ¡policía!', pero se demoraban y no había ninguno en pleno parque Kennedy, no había nadie que me pudiera auxiliar. Ahí se acercaron los policías de (las) Águilas Negras y recién lo pudieron atrapar", contó la víctima a RPP Noticias.

