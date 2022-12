Este grupo de jóvenes practican slackline en zonas de altura como Huaraz. | Fuente: RPp noticias

Este jueves la Municipalidad de Miraflores informó que intervino a un grupo de jóvenes que practicaban deporte extremo en el Malecón Cisneros. La comuna miraflorina dijo que estaban realizando canopy, pero este último deporte deslinda totalmente de lo que verdaderamente realizaban: slackline.

Ignacio Rojas y Abad Palacios son dos de los jóvenes que estuvieron presentes en la intervención que se dio la tarde del miércoles. RPP Noticias se comunicó con ellos y ambos afirman que no ofrecían ningún servicio, tal como lo pensaba la Municipalidad de Miraflores.

“Nos decían que éramos una empresa que ofrecía canopy. Eso es falso. Somos una asociación de deportistas y estábamos entrenando”, explica Ignacio.

“Es la cuarta vez que vamos practicando en ese lugar y sin problema alguno. Esta modalidad de slackline la practicamos hace cinco años. A esa altura es la cuarta vez que se ha instalado”, agrega Abad.

El slackline es un deporte relativamente nuevo que tiene que ver con el equilibrismo. En este, la persona camina, manteniendo el equilibrio, sobre una cuerda plana que puede ser de nylon o poliéster que está sujeta a dos puntos anclados o fijos.

En Lima, Miraflores es el distrito que tiene los precipicios más convenientes para practicar este deporte, afirma Abad Palacios.

Serenos de Miraflores intervinieron a los jóvenes la tarde del miércoles. No se generó ningún disturbio ni problema, los jóvenes se retiraron voluntariamente. | Fuente: Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores dijo, en un comunicado, que ellos eran “irresponsables aventureros” los cuáles “fueron conminados a retirarse por poner en grave riesgo la vida de vecinos y visitantes”.

Esto es falso, aseguran los jóvenes entrevistados por RPP Noticias. “Todos saben cómo actuar y hemos estudiado técnicas de rescate. De los que estábamos ayer, el que menos tiempo tiene practicando el deporte es cuatro años”, asevera Ignacio.

Abad afirma que la municipalidad alteró todos los números, afirma que cinta estaba ubicada a 30 metros de alto, y no a 40 como se dijo. “Además, aducen que no se contaba con las medidas de seguridad lo cual es falso porque los que practicamos este deporte tenemos todo el equipo que son 100% certificados”, explica.

Ignacio Rojas explica que desde hace cuatro años han realizado pedidos de permiso a la municipalidad, pero que hasta ahora no les han dado respuesta. “Por supuesto, vamos a realizar este trámite de formalización. Nosotros promovemos este deporte alternativo”, afirma Abad Palacios.

Ambos piden que su deporte no sea satanizado, pues es un deporte nuevo que poco a poco se va visibilizando en el Perú. “El slackline no es solo un deporte, si no una filosofía de rescate, equilibrio y superación de nuestros miedos”, sentencia Ignacio.

