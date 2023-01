Muertes en Perú covid-19 | Fuente: Agencia andina

Miles de personas en Perú han perdido la vida desde que se supo que el nuevo coronavirus se encontraba en el territorio nacional. El motivo de muchas muertes hasta ahora no son del todo claras.

El Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades registró 5 131 personas sospechosas de haber fallecido por la COVID-19 en el reporte del día 13 de junio. Esta cifra, sumada a los 6 860 casos de fallecidos confirmados, acumula un total de 11 991 personas que fallecieron durante el estado de emergencia confirmadas y sospechosas de portar el nuevo coronavirus.

El sistema de vigilancia NOTI, encargado del registro, indica que la región con más casos de víctimas mortales sospechosas de COVID-19 es Loreto con 1 300 personas, seguida por Lima 1 279 y Piura con 1 155 víctimas mortales sospechosas del virus; sin embargo, las cifras cambian cuando se suma las muertes sospechosas y confirmadas. En esta situación, la región con mayor número de muertes es Lima registrando 4 362 casos, seguida por Piura con 1 786 muertes.

Según César Munayco, infectólogo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se considera a una persona fallecida como sospechosa de COVID-19, según los síntomas que haya registrado. "Todas ellas pasan por un proceso de revisión, a través de sus expedientes, para confirmarlas o descartarlas, quizá se hicieron la prueba y con eso ya se confirma", afirmó.

Defunciones según la vigilancia de covid-19 y SINADEF | Fuente: Minsa

¿Quiénes están muriendo por COVID-19?

Las cifras del 13 de junio del monitoreo del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades reportan que 2 de cada 3 casos de defunciones confirmadas por COVID-19 pertenecen a personas de la categoría adulto mayor, de 60 años a más, registrando 4 567 defunciones, equivalentes al 68,3% del total de muertes por coronavirus.

Otro dato importante en esta categoría es la letalidad, que alcanza un 11,77%, es decir es 8 veces mayor que la de los adultos, entre 30 y 59 años. Por ejemplo, ese mismo día lamentablemente, murieron en total 190 personas, alrededor de la mitad de esa cifra pertenecen las personas que tuvieron entre 60 y 80 años.

Sobre la letalidad en pacientes con COVID-19, el infectólogo César Munayco dijo que está basada en el número de fallecidos sobre el total de enfermos, pero existe un problema: "no sabemos ahora mismo cuánta gente ha enfermado, solamente estamos calculando lo que nos reportan, pero no los que por ejemplo los casos que se enferman y se quedaron en sus casas esos no los contamos", añadió.

Los indicadores de lugares donde están sucediendo estas defunciones por COVID-19 también han presentado aumentos, específicamente se ha llegado a registrar 779 muertes en domicilios, alojamientos, albergues o vía pública. "Hay personas que están falleciendo en su casa, en Lima se calcula un 2%, distinto panorama era en Loreto y Ucayali correspondiente a un 20%, pero ahora ha bajado", dijo a RPP el infectólogo Munayco.

Tras las evaluaciones realizadas, se obtuvo las características clínicas que más se presentan en los pacientes positivos al nuevo coronavirus, estas son tos, fiebre, malestar general, escalofríos, dolor de garganta y dificultad respiratoria. Sin embargo, del total de positivos 72% son asintomáticos y 28% sintomáticos.

Defunciones por COVID-19 según etapas de vida. Dos de cada 3 defunciones por covid-19 ocurren en adultos mayores | Fuente: Sistema de vigilancia NOTI / Minsa / Sinadef

¿Cómo se registran las muertes en el Perú?

El Ministro de salud, Víctor Zamora, detalló en una rueda de prensa el pasado 6 de junio, cómo se registran las defunciones en el Perú. “En el Perú se cuenta con dos sistemas de registro de fallecimientos, uno es el sistema del Ministerio de Salud destinado a confirmar o no confirmar los casos con una prueba de laboratorio, es el sistema de la vigilancia epidemiológica. El segundo sistema, es el Sistema Nacional de Defunciones también público y de cobertura nacional, que basa su diagnóstico en un registro del médico (…) hay un 10 % adicional histórico sobre las muertes en el Perú que eso sí es un subregistro de las personas que fallecen y son enterradas sin ninguna certificaciòn en cementerios clandestinos. Hay un exceso de mortalidad debido a la pandemia a nivel mundial”.

Al cierre de este informe el Sistema Nacional de Defunciones registra 75 901 muertes en total, mientras que la sala situacional de la COVID-19 registra 6 688 muertes.

