Blanca Nizama Agurto, es una joven madre de familia, que pide la solidaridad de la población y de las autoridades para que su hijo de dos años reciba un tratamiento que le permita mejorar su calidad de vida, debido a que él padece de una enfermedad rara.

El niño padece de inmunodeficiencia primaria, un mal que debilita el sistema inmunológico y no le permite funcionar correctamente. De manera que su organismo es vulnerable a gérmenes que pueden causar infecciones.

Blanca asegura que su pequeño se enferma al menos 15 veces al mes. En su corto tiempo de vida ha sufrido trastornos del sueño, manchas en la piel y ha tenido la hemoglobina baja. Por ello le suministra medicamentos para dormir.

“Cuando él nació a los 20 minutos lo bañaron con yodo en espuma, lo cual él siendo tan pequeño lo absorbió a sus células. Esto le produjo dermatitis atópica, este yodo es para limpieza quirúrgica en una operación”, denunció negligencia.

“Tenemos el examen, de su clase de euglobulina g, la orden me la dieron en el Hospital del Niño en Breña, el doctor Córdova el 14 de noviembre de 2018, empiezo a tramitar todo para cuando se pueda desarrollar, también tenemos el panel de inmunodeficiencia, que no se hace en el Perú”, dijo.

¿Cómo ayudar?

Nizama agregó que desea que su hijo sea incluido en el Fissal (Fondo Intangible Solidario de Salud) que cubre enfermedades raras, pero detalló que esto no es posible hasta que tenga un informe médico.

“Cualquier ayuda me pueden llamar al 9337 06819, quiero que sepan un poco más, mi hijo está mal, lamentablemente el SIS no me quiere apoyar. Él padece de tantas enfermedades”, se lamentó.

