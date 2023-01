Muñoz vs. Columbus: Alcalde de Lima respondió a la denuncia del congresista sobre el Metropolitano

Jorge Muñoz respondió a la denuncia del congresista Diethell Columbus. | Fuente: Composición

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, respondió a la denuncia del congresista de Fuerza Popular Diethell Columbus quien dejó entrever que hubo irregularidades en la subvención que le brindaron el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transportes al servicio del Metropolitano.

Durante su entrevista para Ampliación de Noticias, el parlamentario, quien antes fue candidato a la alcaldía, expresó que durante la sesión del consejo de la municipalidad presidida por Jorge Muñoz del 29 de mayo, este expresó que el Ministerio de Transportes le había otorgado un dinero sin registrar para el servicio de Metropolitano.

"Eso está grabado y fue en sesión pública. Lo han hablado durante el consejo y el presidente de Protransportes le dice al consejo metropolitano que necesita la plata del Ministerio de Transportes que se ha transferido en las concesiones de indeminizaciones. Lo curioso es que ya había hecho una tranferencia del MTC esta plata para COVID-19, pero era para pagarle a los concesionarios", expresó.

Durante el audio compartido por Columbus, se escucha al alcalde expresar al consejo "tú tienes plata en el bolsillo derecho, pero tengo el equivalente en el bolsillo izquierdo porque ahora eres cabeza (...) te lo voy a dar no aportando y como no quiero que se evidencie para que no hayan otras personas que pidan lo mismo, te diré usa el bolsillo derecho y eso es utilizable".

Columbus precisó que esta transferencia la ha denunciado tanto ante la Fiscalía como a la Contraloría para que hagan las investigaciones respectivas. Del mismo modo ha transmitido este audio a la Comisión de Fiscalización y de Transportes del Congreso de la República.

MUÑOZ WELLS RESPONDE

Sin embargo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al escuchar esta denuncia realizada por el congresista respondió en vivo y negó que se haya realizado una transferencia de dinero de manera irregular. Además, precisó que tal vez Columbus, quien fue su rival durante la campaña electoral, lo haya querido atacar porque este no llegó al sillón municipal.

"No hay nada ilegal y lo digo enfáticamente. ¿Qué ha sucedido? El Ministerio de Transportes transfirió una cantidad de dinero a la Municipalidad y esa cantidad es para asuntos COVID-19. Nosotros para esos asuntos tenemos este presupuesto que ha sido transferido y eso nos ha permitido poder contar con esa plata de manera autónoma y que no se mezcle", expresó en respuesta.

"Hay algo que se ha quedado en la contienda electoral", agregó.

Columbus, sin embargo, respondió que Muñoz había afirmado la denuncia al explicar lo sucedido. "Se tiene que investigar al alcalde. El mismo ha aceptado los mecanismos propuestos que ha hecho el Ministerio de Transportes y él dice que es legal. No hay problema. La Contraloría determinarán que es así. No hay mala leche", afirmó.

