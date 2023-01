Melisa González Gagliuffi pasó 44 días en el penal Virgen de Fátima. | Fuente: Andina

“Le agradezco a Dios está libertad porque me voy a poder acercar a ellos, decirles cuánto lo siento, pedirles perdón por todos los daños ocasionados y poder repararlos”, declaró Melisa González Gagliuffi a su salida del penal de Chorrillos, en donde pasó 44 días recluida pues cumplía cuatro meses de prisión preventiva.

La Corte Superior de Lima revocó la orden de prisión preventiva que se dictó en su contra mientras duran las investigaciones, luego de que González Gagliuffi atropellara a tres jóvenes con su camioneta en la avenida Javier Prado, en San Isidro, ocasionando la muerte de dos de ellos.

Tras pagar una caución de 30 mil soles ordenada por los magistrados, la joven enfrentará su proceso en libertad, además de cumplir con ciertas reglas de conducta. Por el momento, tiene un impedimento de salida del país por cuatro meses.

“A los deudos perdón por todo lo ocasionado, que tengan mi compromiso de que los voy a reparar, y como les digo va a ser lo que Dios determine en mi suerte”, dijo en declaraciones a los medios y agregó que ayudará en las investigaciones.

Cabe recordar que González aun enfrenta un proceso penal por homicidio culposo, sin embargo lo hará en libertad pues los jueces consideraron que no existe riesgo de peligro procesal ni de fuga debido al arraigo que ha acreditado.

“No es que yo esté libre, me han revocado la prisión preventiva pero todavía tengo que comparecer. No tengo una sentencia, me siguen investigando”, refirió.

Te sugerimos leer