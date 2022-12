La Municipalidad indicó que el joven cometió el delito 'contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación'. | Fuente: Difusión

La Municipalidad de Magdalena del Mar informó que presentó una denuncia contra Arón José Cotrina Gómez, ello luego de que este propinara insultos racistas contra los serenos que le reclamaron el uso obligatorio de mascarilla.

Según dio a conocer el municipio, la denuncia va por el delito "contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”.

Como se recuerda, este último viernes en redes sociales se hizo viral un video en donde se observa a Cotrina Gómez insultar a los serenos del distrito quienes le reclamaron el uso de mascarilla cuando paseaba a su mascota.

“No es obligatorio (usar mascarilla), yo sé mis derechos. Que me pongan multa, mi viejo la paga. No me voy a ir a mi casa porque mi perro está paseando, no me molesten. Son unos serranos igualados”, se le escucha gritar al individuo.

Cotrina Gómez continuó insultando a los serenos, quienes no tuvieron más opción que llamar a la Policía Nacional del Perú, quienes lo trasladaron hacia la comisaría de Magdalena del Mar. Allí continuó agrediendo verbalmente a los trabajadores municipales e incluso a los efectivos de la Policía.

En conversación con RPP Noticias, Cotrina indicó la grabación mostrada por los serenos de Magdalena no muestra todo lo que ocurrió y dijo que tenía permiso de la Policía para pasear a su perro sin utilizar la mascarilla, pese a que este implemento es de uso obligatorio.

“El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo. Entiendo que no estaba con la mascarilla y que debía ponérmela, pero puedo convulsionar", expresó.

