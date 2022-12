Izabo Granda Céspedes pide ayuda urgente para que su bebe de un mes y cinco días de nacida sea trasladada del Hospital 2 de Mayo al Instituto Nacional Cardiovascular para una operación al corazón. | Fuente:

A tan poco de celebrar el Día de la Madre, Izabo Granda Céspedes vive un auténtico drama. Ella pide ayuda urgente para que su bebe de 1 mes y cinco días de nacida sea trasladada del Hospital 2 de Mayo al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), de EsSalud a fin de realizarle una operación al corazón.

"Ella ya no puede más, su lado derecho se está desgastando, el tiempo corre, su vida corre peligro", señaló la madre de familia este viernes a RPP.

La pequeña tiene el diagnóstico de un ventrículo izquierdo hipoplásico y coartacion de aorta crítica por lo que necesita una operación inmediata para colocarle un stent y un baldin pulmonar.

El motivo por la que no operan a la hija de Izabo Granda Céspedes es que en el Hospital 2 de Mayo nunca han operado a neonatos y no tienen la máquina de hemodinamia ni sala de recuperación adecuada para bebes.

Una alternativa era trasladar a la menor al Hospital del Niño de San Borja, pero ese nosocomio tiene inoperativa la máquina de hemodinamia. Por lo que se hace necesario un traslado de la bebe al INCOR de EsSalud. Lamentablemente Izabo Granda Céspedes solo cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS). Además, el stent necesario tiene que ser comprado por en el extranjero.

"Acá se va a morir tu bebe"

Izabo Granda Céspedes también denunció que el médico de neanotología del Hospital 2 de Mayo, Juan Aguirre López le aseguró que su bebe moriría dentro del centro de salud.

"Un tiempo estuve solicitando la referencia al Hospital del Niño para que ella esté ahí porque necesita un cuidado de bebes y me dijo, '¿sabes qué, tu bebé nació acá y acá se va a morir", relató.

Ante esta situación la madre de familia pidió la ayuda al presidente Martín Vizcarra y a la ministra de Salud, Zulema Tomás para poder llevar a cabo el traslado de su bebe lo antes posible.

"Las veces que yo he entrado en su cuarto la encontraba sin la cánula binasal, que es para darle oxígeno, yo misma he tenido que entrar a ponérsela o a veces no había nadie en el cuarto y ella estaba sola y la máquina que registra el corazón sonaba y sonaba y no había nadie, la encontraba morada", comentó indignada.

Cabe precisar que la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) se puso en contacto con la familia de la pequeña tras conocer el caso por redes sociales.

