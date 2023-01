Las cámaras de seguridad captaron el linchamiento del ladrón. | Fuente: Rotafono

Un grupo de vecinos de la calle 7 de Febrero, en Los Olivos, atrapó y golpeó a un ladrón que minutos antes había robado su celular a una joven.

Las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos captaron cómo interceptaron y redujeron al delincuente, quien fue golpeado y despojado de su ropa.

El asaltante, cuyo nombre no fue revelado, reconoció su delito, pero pidió no ser llevado a la comisaría.

“Somos hombres, no seas loco. Me voy a disculpar con ella (su víctima), hermano. Ya me pegaste, que venga. Yo le voy a pedir disculpas”, dijo a los vecinos.

“Me has dejado calato. He cometido un error, hermano, discúlpame. Ya me pegaste, ya me humillaste”, agregó.

Ante la seguidilla de delitos en la zona, los vecinos se han organizado y actúan fuera de la ley para ajusticiar a los delincuentes.

Te sugerimos leer