Madres denunciaron acto de discriminación contra sus hijos con habilidades especiales. | Fuente: RPP Noticias

Dos madres de dos niños con habilidades especiales habían planificado un día lleno de juegos y diversión para sus hijos; sin embargo, pasaron una de sus peores tardes cuando llegaron al parque de diversiones Rancho Aventura Park en Los Olivos.

Según la denuncia de Emmily Jara y Oslave Flores, madres de dos niños con autismo y síndrome de Down, la tarde del miércoles llegaron con sus hijos de 11 años al parque de diversiones, que se ubica en el cruce de la avenida Carlos Izaguirre con la Panamericana Norte. Compraron las entradas pero personal del lugar les negó el ingreso.

“Al momento de llegar consultamos por una rebaja o descuento porque tenemos el carné de Conadis. Simplemente nos dijeron que los niños con discapacidad no podían subir a estos juegos. Lo dijo mirándolos despectivamente, haciéndolos sentir incomodos y a nosotras también”, cuenta Emmily. “Yo tenia los boletos en la mano y me dijo que nos iban a devolver el dinero. Me pidió los tickets y nos invitó a retirarnos”, agregó.

Ambas madres refieren que los menores están acostumbrados a salir al parque de diversiones, al cine, al teatro y otros lugares como los demás niños, pues son parte de las actividades que realizan a fin de incluirlos a nivel social.

“Nosotras siempre tenemos salidas mensuales para ser incluir a nuestros hijos a la sociedad. Entonces como puede ser que nos hagan estas cosas. Nosotros no somos invisibles, somos seres que también habitamos esta tierra y nuestros hijos sienten”, señalaron.

Tras el lamentable incidente, tanto Emmily como Oslave decidieron colocar su denuncia en la comisaría del distrito y registrar su queja en el libro de reclamaciones del local. Con su caso, ambas madres esperan que las autoridades apliquen sanciones contra la discriminación en lugares públicos y así otros niños con habilidades especiales sean tratados con igualdad.

Te sugerimos leer