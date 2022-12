Hilda Quispe busca a su hija Fiorella Malásquez Quispe | Fuente: RPP Noticias

Madres de familia buscan desesperadamente a sus hijos e hijas tras trágica intervención policial en discoteca que funcionaba clandestinamente en Los Olivos y que dejó 13 fallecidos y 23 intervenidos. RPP Noticias ha recogido el testimonio de madres que han llegado al Departamento Criminal (Depincri) de Los Olivos en busca de sus hijos y también a la morgue de Lima.

Pese a que ya han pasado varias horas desde lo ocurrido, todavía no se identifica plenamente a los cuerpos, mientras tanto, madres de familia temen lo peor.

RPP Noticias recogió el testimonio de Hilda Quispe, madre de Fiorella Malásquez Quispe (19), quien junto a su nieto de un año buscó a su hija primero en la Depincri y luego en la morgue. Según su testimonio, su hija acudió a la fiesta, después de su trabajo, ella vende café en Plaza Norte.

“Ella se ha ido a la fiesta, seguro con los amigos se ha ido. Ella va a fiestas, pero viene a la casa. Hoy no ha venido, estoy asustada”, dijo a RPP Noticias.

También se reportó el caso de la madre de un menor de edad, que luego de unas horas, le informaron que se encontraba entre los detenidos.

“Me tocaron la puerta temprano. Mi sobrino me dijo: ‘¿tía has visto las noticias?’ Le dije que no. Mi sobrino me dijo que mi hijo bajó un video de esa fiesta”, contó.

La madre contó que su hijo vive con su papá y creía que había retornado el sábado a su casa.

Según la Policía Nacional, la intervención se produjo alrededor de las 9:00 p.m. al mando del capitán PNP José Amézquita con otros 20 efectivos. El capitán y dos efectivos subieron al segundo piso, donde pidieron a las personas prender las luces y apagar la música. Según la policía, los asistentes se pusieron nerviosos y el tumulto era cada vez mayor. De acuerdo con la versión policial, muchas personas lograron escapar hasta que en un momento la puerta se cerró por dentro lo que ocasionó una aglomeración que ocasionó la asfixia de personas.

Si bien la Policía afirma que hubo más de 100 personas en esta fiesta, solo se pudo detener a 23, de los cuales 15 dieron positivo a la prueba rápida. Trece de ellos arrojaron que están en “fase contagiante”, según la Diris Lima Norte.

