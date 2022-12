Video de la cámara de seguridad de la urbanización Pro. | Fuente: RPP

Indignante. Una mujer fue atacada por su expareja en plena calle cuando llegó a la casa de él para buscar al hijo de ambos. El hecho ocurrió en el jirón Solidaridad, urbanización Pro, en el distrito de Los Olivos.

La víctima, Consuelo Elizabeth Mendoza Puño (22), contó ante la comisaría PNP Pro que el último viernes llegó pasadas las 5:40 de la tarde al domicilio de Diego Franco Vargas Ramírez (27) y este la golpeó, rompió sus objetos personales y le robó 100 soles.

La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad de la calle. En las imágenes se observa a la mujer esperar afuera del inmueble, pero de un momento a otro, el agresor sale, la empuja y ella cae al suelo.

La joven se levanta y le reclama, pero este arremete nuevamente y la empuja. La mujer cae y su cartera sale volando hacia la pista. Mendoza Puño se para una vez más y discute con Vargas Ramírez.

No contento con las dos arremetidas, sale de su casa violentamente y la golpea por tercera vez. En esta ocasión, le jala el cabello a la joven que está en el suelo. Además, le arrebata la cartera y la patea dos veces más allá de la pista. Solo se detiene cuando otra mujer sale en defensa de Consuelo Mendoza.

La joven recoge sus pertenencias y parece reclamarle a su expareja, pero este la empuja por última vez lejos de su casa.

En entrevista con RPP Noticias, Consuelo narró: “Pedí que me entreguen a mi hijo desde el intercomunicador y apenas abren la puerta, lo primero que recibo es golpes. Estoy aterrada, no sé si me volverá a atacar”.

Además, detalló que el hombre tiene antecedentes policiales de sus anteriores relaciones sentimentales. Incluso, precisó que ella se separó de él “porque se volvió violento”.

