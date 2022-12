Adolescente podría perder vacante en la UNI porque colegio no entrega su certificado de estudios

Verónika Chávez afirma que su hijo de 17 años se encuentra deprimido por la demora en los trámites para obtener su certificado de estudios. | Fuente: RPP

Un adolescente de 17 años ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por primeros puestos, pero estaría en riesgo de perder la vacante porque su colegio aún no le entrega el certificado de estudios con cuadro de méritos.

Verónika Chávez, madre del ingresante a la carrera de Mecatrónica, indicó a RPP Noticias que solicitó el certificado al Colegio Pamer hace 20 días y lamentó que las autoridades de la institución educativa le informaron que debía aguardar por 10 días más para obtener el documento.

"Y solamente tengo hasta el 25 (de febrero) para entregar los papeles de mi hijo, de lo contrario el pierde la vacante y esto está mortificando a mi familia y torturando a mi hijo porque se ve frustrado en sus metas, en sus logros", dijo.

"No puede dormir, no puede comer"

La madre del adolescente, campeón en matemáticas en más de 12 oportunidades, señaló que el Colegio Pamer explica la demora por un problema en su sistema por lo que tienen que llevar a la UGEL "expediente por expendiente" de los cinco primeros puestos. Sin embargo, la UGEL le indicó que la institución educativa no ha recibido ninguna información del Colegio Pamer.

"Hasta ahora no puede dormir, no puede comer, está desvelándose, me dice cómo puede ser tan insensible una institución educativa a la que dio tantos logros, primero en mérito general, campeón de matemática, primer puesto en la promoción 2019, y sin embargo no pueden hacerle un favor para conseguirle el certificado de estudios", sostuvo.

Verónica Chávez solicitó la intervención del Ministerio de Educación y pidió a la UNI "hacer todo lo posible" para que su hijo de 17 años no pierda la vacante.

"Él se siente atormentado. Ya tiene su primera clase el lunes que debería ser una experiencia fantástica, pero él está torturado porque se ve agobiado porque siente que todas sus metas se están frustrando", manifestó.

La madre reveló a RPP Noticias que su hijo sufrió de bullying cuando estaba en primaria por obtener los primeros puestos y vacantes. Esto obligó a cambiarlo de colegio y ahora se encuentra con este problema documentario que evita su desarrollo en la universidad.

