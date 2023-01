Lino de la Barrera analizó el problema del transporte público en el país. | Fuente: Andina

Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte público, alertó que el caos en el sistema no se va a solucionar con multas ni con “sistemas tradicionales de fiscalización”.

“Hoy tratar de volver al orden implica medidas diferentes a las que se vienen tomando. No puedo solucionar este caos con los sistemas tradicionales de fiscalización, sino tengo que aplicar otro tipo de medidas”, comentó.

Entre estas medidas, De la Barrera planteó un reordenamiento de rutas claro, al menos en las principales vías de la ciudad.

En Ampliación de Noticias, el experto alertó que casos como el del conductor de una combi que embistió a una fiscalizadora de la ATU (Autoridad de Transporte Urbano) y se dio a la fuga muestran “la degradación del principio de autoridad que como sociedad estamos viviendo en general”.

“Probablemente ha sido la manifestación más evidente, producto que el enfoque que se le ha dado no ha sido necesariamente aquel pensado en un ciudadano como un beneficiario del servicio. El ciudadano es el que debió haber estado al frente y, por eso, la autoridad no ha cumplido su trabajo”, mencionó.

“El cumplir su trabajo no se trata de poner multas gigantes, porque esas multas no sirven para nada si no se ejecutan, sino se trata de gestionar adecuadamente el proceso del servicio de transporte”, refirió.

El especialista advirtió que los transportistas informales son parte de un sistema que continúa funcionando dentro del caos en el que se desenvuelve el sector. “Han encontrado la manera de lucrar a partir de esta informalidad”, diagnosticó.

