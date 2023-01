El Metropolitano y los corredores complementarios operarán con horario especial. | Fuente: Andina

La Municipalidad de Lima informó a los usuarios que tengan la necesidad de desplazarse los días jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, durante la inmovilización social total, que el horario del Metropolitano será el siguiente:

Los días 9, 10 y 12 de abril solo funcionarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales.

El 11 de abril operarán los servicios regulares A, B, y C, de 5:30 a.m. a 6 p.m., y el servicio Expreso 4, de 6 a.m. a 6 p.m.

En el caso de los corredores complementarios, el horario del 9, 10 y 12 de abril será de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. El sábado 11 funcionarán de 5:30 a.m. a 6 p.m.

La comuna limeña insta a no salir de casa a menos que sea necesario y recuerda a los usuarios que es obligatorio el uso de mascarillas.

Asimismo, deben mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y no hacer uso de los asientos de la primera fila.

