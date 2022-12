Jorge Muñoz responde al alcalde de La Molina: "Qué fácil es ponerse en el balcón, criticar y no dar alternativas"

Jorge Muñoz, alcalde de Lima. | Fuente: Video: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció la noche de este jueves sobre el plan de restricción de circulación de vehículos particulares en cinco vías principales de la capital durante las horas de mayor congestión (horas pico), de acuerdo al último dígito de sus placas, conocido como 'Pico y placa'.

"Las estadísticas que tenemos es que en los corredores viales que hemos establecido el 'Pico y Placa' la velocidad y el flujo han mejorado muchísimo, se llega más rápido a las reuniones; pero hay algunos puntos que hay que corregir. Estamos haciendo mediciones evaluación cotidianamente", dijo en una entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP.

Cuando se le consultó sobre el recurso de acción de amparo que presentó el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, contra la Municipalidad de Lima, a fin de que se deje sin efecto el plan de restricción vehicular para esa jurisdicción, respondió:

"Yo respeto todas las opiniones, pero le respondería cona una frase del arquitecto [Fernando] Belaúnde: 'trabajar y dejar trabajar'. Si alguien tiene algo que plantear, yo esperaría que vengan, me toquen la puerta y me digan: 'Oye, Jorge, tenemos esta propuesta, esto se puede mejorar de esta manera'. Si encontramos eso entonces estaríamos haciendo un trabajo colaborativo para que el ciudadano sea el que se beneficie. Pero qué fácil es ponerse en el balcón, criticar y no dar alternativas".

Jorge Muñoz consideró que la medida municipal, que comenzó a aplicarse desde el pasado 22 de julio, requiere el respaldo de todos los ciudadanos. "Está teniendo éxito, pero se necesita el apoyo de todos", manifestó, al tiempo que hizo un llamado: "Tenemos que tener más civismo. Los peruanos sí tenemos una capacidad para ser mucho más cívico, más responsable, más ordenado. Lo acabamos de demostrar en los Juegos Panamericanos".

El alcalde de Lima agregó que, si la estadística muestra que el plan 'Pico y placa' "no evoluciona", podría "dar un golpe en el timón", en referencia a una posible inaplicación de la ordenanza que contempla la restricción vehicular.

Jorge Muñoz y el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. | Fuente: Foto: Andina/Andina

