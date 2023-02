El alcalde de Lima sostuvo que es necesario el apoyo de la Policía. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció respecto a las acciones de fiscalización que toma su administración respecto de los vehículos informales y consideró que es necesario que los fiscalizadores cuenten con apoyo de la Policía Nacional durante sus operativos.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el burgomaestre calificó la agresión que sufrieron los fiscalizadores del distrito de Santiago de Surco como “delincuencial”. Agregó que ha hecho una solicitud al ministro del Interior, Carlos Morán, para que todas las acciones de fiscalización se den acompañadas por la Policía.

“Lo que quiero graficar es que necesitamos el concurso de la Policía Nacional. Le he escrito algunas comunicaciones al señor ministro, que siempre es muy cercano y que trata de buscar soluciones para pedirle que todas las acciones de fiscalización que se realizan tienen que venir acompañadas con Policía Nacional”, comentó.

Fiscalización electrónica

Muñoz también sostuvo que, además de los operativos presenciales que realiza el equipo de fiscalizadores de la comuna, se ha implementado la fiscalización electrónica mediante la cual se pueden realizar sanciones pecuniarias.

“Los corredores, que aún están en manos nuestras, el azul, el rojo, el verde, etc. Ahí estamos poniendo fiscalización electrónica y la fiscalización electrónica nos permite a nosotros poner sanciones pecuniarias, varias de estas sanciones pecuniarias, se van llevando a acciones como, por ejemplo, inclusive embargos y cosas por el estilo”, dijo.

Propuesta al Congreso

Comentó además que propuso ante el Congreso, que la acumulación de sanciones administrativas y papeletas se conviertan en un tipo penal; sin embargo, dijo que este proyecto no fue tomado en cuenta.

“Propuse al Congreso que se disolvió la posibilidad de que la acumulación de sanciones administrativas, multas papeletas se terminase convirtiendo en un tipo penal, pero lamentablemente el Congreso que pasó, eso no lo calificaron, no lo debatieron, no se buscó alguna otra alternativa de ser el caso”, sostuvo.

