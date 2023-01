Han pasado cinco meses de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. | Fuente: Andina

Tres oficiales de la Policía que estaban citados para declarar este lunes ante la Fiscalía, por la investigación de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas del pasado 14 de noviembre, no acudieron y solicitaron una reprogramación de la diligencia.

De acuerdo con el Ministerio Público, los agentes citados para hoy eran el comandante Luis Alberto Zeballos, jefe de la OFIPLO-Lima; el comandante Luis Castañeda Urbina, jefe de que la UNISEESP Sur; y el comandante Víctor Oliva Angulo, jefe dela UNISEESP Centro.

La citación de los oficiales marcó el inicio de una serie de diligencias dirigidas por la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lima para recoger declaraciones de miembros de la PNP en relación a este caso.

Está previsto que entre mañana martes y el miércoles acudan a declarar ante el citado despacho fiscal otros seis comandantes de la Policía Nacional.

A instancias internacionales

Este 14 de abril se cumplen cinco meses de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, dos jóvenes que recibieron impactos de perdigones de plomo durante las protestas ocurridas en noviembre, en medio de la crisis política generada tras la vacancia de Martín Vizcarra.

En enero, Pacha Sotelo, hermano de Inti, lamentó que las investigaciones vayan muy lentas y que, por ello, acudirán a instancias internacionales como la Corte IDH ya que en el país aún la Fiscalía no establece una acusación formal pese a las pruebas presentadas.

"Hemos hecho un informe para pedir una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos porque al no ver que tenemos apoyo, recurriremos a instancias internacionales", dijo Pacha a RPP Noticias.

Asimismo, expresó que hay "mucha burocracia" pues tanto la Fiscalía como el Ministerio del Interior no avanza con el caso. "Me he dado cuenta de lo que vivimos. Hay muchas cosas como pidiendo papeles, la condición socioeconómica. Es lamentable que se tengan que hacer así las cosas", dijo.

