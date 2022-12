Agentes policiales llegaron hasta la vivienda del menor de edad. | Fuente: RPP Noticias

Vecinos han logrado identificar al sujeto que raptó a la menor de cuatro años en Independencia. Se trata de un menor de quince años que siempre ha vivido en la zona de Tahuantinsuyo junto a su madre.

Mario Zapata, vecino de la zona, conversó con RPP Noticias y explicó que agentes policiales le enseñaron fotografías a color del sujeto que se observa se llevó a la niña en brazos.

"El agente me mostró fotos y lo reconocí. A él siempre lo he visto, nunca conversé con él ni teníamos alguna amistad, solo de vista. Siempre lo he visto en el callejón donde paraba con sus amigos y jugaban los niños", señaló.

Zapata apuntó que el menor de quince años vendía choclos con su madre en el mercado del lugar y que también transitaba por la loza deportiva en donde se organizó la yunza, lugar donde acudió la madre de la menor.

Peritos policiales han llegado hasta la vivienda del menor para inspeccionarla, sin embargo, no lograron encontrar al principal sospechoso.

El cadáver de una niña de 4 años de edad fue encontrado la tarde del domingo dentro de un costal de rafia en la zona conocida como La Mina, en Payet, Independencia.

La policía buscaba a la menor desde la mañana, luego de que su madre, Mirella Alexandra Huamán Santiago de 22 años, denunciara que un hombre se había llevado a su hija,

Según informó la Policía, la mujer había dejado encargada a su niña en la casa de un familiar en el asentamiento humano Bellavista II, desde la noche anterior. El reporte policial indica que Huamán Santiago salió a una yunza (fiesta tradicional de cierre de carnavales) y dejo a sus dos hijas, de 4 y 2 años, bajo el cuidado de su sobrina, una menor de 9 años.

