Dos familias resultaron afectadas por el incendio. | Fuente: RPP Noticias

Dos familias resultaron afectadas este miércoles luego de que un incendio consumiera su vivienda, ubicada en la cuadra 4 de la calle Las Castañas en el distrito limeño de Independencia.

En declaraciones a RPP Noticias, Flor Llosa, una de las personas afectadas, sostuvo que el fuego habría iniciado por la caída de un artefacto pirotécnico al techo de la vivienda construida con material prefabricado. Agregó que dentro del inmueble se almacenaba plástico.

“Estaba en la casa de mi mamá al frente, cuando vi el fuego que estaba incendiándose (la casa). Habrá sido por un pirotécnico que han tirado de la calle, cómo será. Adentro hay un hermano tipo indigente que guarda todo lo que es plástico, lo que es botellas”, dijo.

Hasta el lugar llegaron varios equipos de los Bomberos para atender la emergencia que no dejó heridos. Sin embargo, dentro de la vivienda habitaban 11 personas, de las cuales 6 son menores de edad.

“He perdido todo, no tengo nada ahorita, he salido como estoy ahorita. Lo único que quisiera es que me apoyen nos ayuden, porque no tenemos nada”, dijo otra de las madres afectadas por el incendio.

Al respecto, el jefe de los Bomberos que atendió la emergencia sostuvo que este 25 de diciembre se registraron varios incidentes por la incorrecta manipulación de artefactos pirotécnicos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio El fuego se habría ocasionado por un artefacto pirotécnico. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer