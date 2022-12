Tienda vendía animales en forma ilegal. | Fuente: Municipalidad de Independencia

Tras una denuncia realizada a través de los vecinos en contra del maltrato animal y la venta ambulatorio de animales, se realizó un operativo en el Mercado Central (FEVACEL) por parte de la Municipalidad de Independencia.

En el lugar, personal de fiscalización decomisó 10 cachorros de diversas razas y clausuró el establecimiento donde se efectuaba, de manera ilegal, la venta de ejemplares caninos sin ningún tipo de permiso.

"Queremos acabar con este tipo de comercio informal, que es la venta de mascotas sin ningun permiso. Además se encontraron los caninos en condiciones insalubres. Es por ello que instamos a la ciudadanía a no comprar cachorros en esta u otra zona para no contribuir con este tipo de actividades que no están ni estarán permisadas ya que se encuentran totalmente prohibidas" señalo el burgomaestre del distrito, José Pando.

Cabe señalar que es la 3era vez que se incauta y decomisa cachorros en el mercado Fevacel por la venta ilegal de mascotas.

Animales fueron decomisados. | Fuente: Municipalidad de Independencia

