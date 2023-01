Frida Delgado en RPP Noticias. | Fuente: RPP

La vicepresidenta del directorio del Grupo RPP, Frida Delgado Nachtigall, anunció el ‘II Foro Mujeres de Cambio’, un espacio para exponer los dificultades y avances en la lucha para acabar con la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En conversación con RPP Noticias, Frida Delgado Nachtigall señaló que durante 12 semanas se desarrollarán temáticas referidas a políticas públicas “hablando de las oportunidades que hay para las mujeres y dónde están los retos”. El 16 de agosto se llevará a cabo un evento en la Universidad de Lima.

“Las niñas y mujeres no tienen las mismas oportunidades que los niños y hombres, y al no tenerlos perdemos el potencial económico y social. El país pierde al no tener igualdad de oportunidades y de eso queremos hablar”, indicó. Para Frida Delgado Nachtigall, la mejor explicación que puede haber para hablar de desequilibrio es la data existente.

“Se piensa que el proceso es pequeño, pero la verdad es que para que una mujer tenga igualdad de oportunidades tendrán que pasar 108 años si crecemos al mismo ritmo que en los últimos 12 años”, reveló. Para Frida Delgado Nachtigall el cambio está en lo más mínimo. “El mundo cambia y cambia con pequeñas acciones”, expresó.

¿De qué hablaremos?

A lo largo de la campaña se desarrollarán temas que analizarán los retos y desafíos que enfrentan las mujeres peruanas en el ámbito económico, social y político:

Mujeres emprendedoras | Eje económico

Dirigido a temas como la precariedad laboral, innovación y capital humano. Gira en torno a la pregunta: ¿Cómo lograr que las mujeres alcancen su máximo potencial económico?

Mujeres empoderadas |Eje político

Enfocado en la participación, representación y acoso. La pregunta principal será aquí: ¿Cómo lograr que la mujer tenga igualdad de oportunidades en la política?

Mujeres inspiradoras | Eje social

Abarcará temas como salud, seguridad y libertad. La pregunta que guía este eje es: ¿Cómo lograr que la mujer viva sana, segura y libre en su entorno?

