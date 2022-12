Este jueves se realizará la presentación del gabinete Zeballos en el Congreso. | Fuente: Congreso

Las cifras de contagios y de muertes siguen siendo elevadas. El día de ayer fallecieron en nuestro país 195 personas víctimas del coronavirus, elevando a 3,983 el número total de muertos. Ante la gravedad de la situación y la incertidumbre de las semanas que vienen caben dos actitudes. La primera es buscar echarle la culpa a alguien: a los gobiernos precedentes, las ideologías políticas que no me gustan, la dictadura china, la ligereza de Donald Trump, los pobres que trabajan de manera informal, los provincianos que quieren salir de Lima, los extranjeros, los ateos que atraen castigos divinos, los oscurantistas que desconfían de la ciencia, los medios de comunicación, los médicos, los laboratorios farmacéuticos, los animalistas que impiden eliminar a los murciélagos, etc. Cada uno de esos chivos expiatorios ha sido objeto de polémicas y diatribas en las más variadas regiones del mundo.

En el pasado esa actitud daba lugar a castigos, ejecuciones y hasta pogromos, como los que se llevaron a cabo durante la Peste Negra y en los que se quemó a decenas de miles de judíos. La otra actitud consiste en evitar la perspectiva de la culpa y promover la de la responsabilidad. Nos cuesta más trabajo aceptar nuestra impotencia como sociedad y como especie ante un fenómeno de origen natural, que nos despierta bruscamente del sueño de progreso en el que estábamos instalados. Es cierto que algunas previsiones, como las de la Universidad de Washington, nos hacen temer que la pandemia pueda mantener su letalidad durante semanas y meses. Aquí, en Estados Unidos, en Rusia, en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil la mayoría de los muertos son víctimas de descuidos simples pero irreversibles: no usar mascarilla, no mantener la distancia social, no lavarse las manos. A falta de vacuna que prevenga y de medicamentos que curen, la vida o la muerte dependen de esos tres gestos simples.

Con este telón de fondo epidemiológico, hoy se presentan ante el Pleno del Congreso el primer ministro Vicente Zeballos y su gabinete. Después de querellas constitucionales y maniobras políticas, la Junta de Portavoces decidió que los congresistas procedan a un solo voto después de oír dos exposiciones, mandatadas por sendos artículos de la Constitución: una sobre lo actuado durante el interregno parlamentario y otra sobre la política general del gobierno. Independientemente de nuestras simpatías políticas y sin desestimar las críticas que sean justas, parece razonable que al país le conviene ahorrarse una nueva negación de confianza que perturbaría la acción del Ejecutivo, es decir del conjunto de los ministerios. Desde las 10 de la mañana podremos escuchar lo que propone el gobierno y la reacción de cada una de las bancadas. La primera responsabilidad corresponde a Acción Popular, porque posee la bancada más grande y uno de sus miembros ejerce la presidencia del Congreso. Otro de sus miembros prominentes, el alcalde Jorge Muñoz ha llamado a sus correligionarios a inspirarse en el espíritu del fundador, Fernando Belaunde, quien supo crear un partido con visión de país y sentido de la unidad.

La opción por la unidad no quiere decir adoptar el comportamiento de la avestruz, ni impide rechazar decididamente las negligencias, la incompetencia y la corrupción. ¿Cómo se explican los beneficios recibidos del ministerio de Cultura por el cantante Richard Cisneros, alias Swing? ¿Cuándo veremos medidas efectivas para que el transporte público deje de ser un factor multiplicador del contagio? ¿Por qué los ventiladores creados en la Universidad Católica no han recibido todavía las validaciones del ministerio de Salud? ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando ofensas machistas como la proferida por el congresista Fernández Chacón contra la presidenta de EsSalud?

Hoy es un buen día para escuchar el consejo del escritor irlandés George Bernard Shaw: “La gente que dice que no se puede hacer no debe interrumpir a los que lo están haciendo”.

