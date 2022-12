José Guzmán mostró el acta de su supuesta defunción a RPP: | Fuente: RPP

El último sábado, José Guzmán de 58 años llegó a tramitar su pasaporte a la oficina de migraciones y recibió la noticia menos esperada. Un funcionario le informó que aparecía como muerto en los registros oficiales y por lo tanto no podía atender su solicitud.

Tras la consternación, Guzmán constató que según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) su deceso se produjo a las 9 de la mañana el último 26 de enero, día de las elecciones parlamentarias, por un paro cardiaco.

"Yo el día de las votaciones voté más o menos a las once y media de la mañana y hoy me encuentro vivo y realmente preocupado", dijo a RPP este ciudadano que teme ser víctima de una banda criminal.

"Me imagino que debe ser para apropiarse de mi propiedad, quizá cobrar seguros. Tengo seguros de vida, cuenta bancaria, mi casa, un departamento y dos terrenos en Cañete", explica.

Guzmán ha presentado su queja ante el Reniec, pero lamenta que la respuesta a este tipo de trámites demore tantos días. En la oficina de San Borja le dijeron que debe esperar 30 días útiles para que la partida de defunción sea dada de baja y luego de ello debe esperar más tiempo hasta que le activen nuevamente su DNI. "O sea, no son 30 días, no sé el tiempo que pueda demorar", dice y explica que por este problema no puede atenderse de la enfermedad crónica que padece, sacar dinero del banco o viajar al extranjero, como tenía planeado.

Hasta el momento, el denunciante ha gastado 400 soles en los trámites generados por su supuesta defunción y aún debe desembolsar más dinero para bloquear sus propiedades ante un notario y evitar que terceros se las apropien.

Guzmán pide al Reniec que acelere su trámite, por el riesgo que corren sus propiedades y sus problemas de salud. "La huella digital identifica al humano, no sé por qué tanto tiempo en verificar", reclamó.

