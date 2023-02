La madre de familia señala que no tiene garantías para su integridad física. | Fuente: Andina

Hace un año inició una pelea que hasta el día de hoy no tiene respuestas. Guiselle Peche Yontop denunció por agresión física y psicólogica a su entonces pareja y padre de sus hijos, Manuel Justiniano Rodríguez Coronado. Ella contó que desde que conviven, hace 23 años, él ha mostrado actitudes violentas.

“Él es el padre de mis hijos y vive con nosotros. A cada rato me maltrata. Aunque hace una semana estoy fuera y estoy donde mi hermano, me hace problemas. Me ha golpeado y la semana pasada me hizo un esguince en la mano”, narró en Encendidos. Peche Yontop indica que desde hace un año viene pasando por los trámites legales pero que hasta el momento no le dan medidas de protección.

Ella contó que cuando hizo las denuncias respectivas en las comisarías de José Gálvez (Villa María del Triunfo) y Villa Alejandro (Lurín) nunca le brindaban una solución, lo cual hacía que Rodríguez Coronado se vuelva más agresivo contra ella.

“Me pegaba bastante. Me escondía mi ropa, hasta mi ropa interior. Ahorita me ha quitado mi cama y no me la quiere dar. Cuando la Policía fue a mi casa para que me devuelvan mis cosas, él dijo que todo era suyo”, expresó. Peche Yontop indicó también que viene siguiendo un proceso judicial junto con un abogado del Centro Emergencia Mujer (CEM), pero que aún no puede haber ninguna medida.

“Nunca llegamos a un proceso. El policía me decía que la denuncia pasa al juzgado y eso no pasó nunca. La abogada va y el juez le dice que aún no está resuelto. El 30 de mayo tuve una audiencia y él no se presentó. Además, el juez dijo que no podía atender mi caso porque el examen psicológico no lo habían llevado”, dijo.

Guiselle indica que si bien no lo denunció en su momento fue por temor a que su entonces pareja pueda hacerle daño a algunos de sus hijos.

