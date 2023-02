La jornada y día no laborable se suman a los días feriados de 28 y 29 de julio y el día no laborable de 30 de julio. | Fuente: Andina

A través del decreto supremo N° 124-2019-PCM, el Gobierno declaró días no laborables desde el mediodía del viernes 26 y hasta el fin del 27 de julio, para Lima Metropolitana y Callao. Dichos días están sujetos a compensación para los trabajadores del sector público y privado. Esto se aplica por la inauguración de los XVIII Juegos Panamericanos y los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019, y para facilitar la movilidad de los deportistas. Esta jornada y día no laborable se suma a los feriados de 28 y 29 de julio, y el día no laborable compensable del 30 de julio que fue decretado a inicios de año.

Estos son los feriados del mes:

- Viernes 26 de julio (desde el mediodía)

- Domingo 28 de julio (197 aniversario de la Independencia del Perú)

- Lunes 29 de julio (197 aniversario de la Independencia del Perú)

- Martes 30 de julio (decretado por el gobierno)

"La recuperación de las horas y del día no laborados se sujeta a parámetros de razonabilidad y no afecta el descanso semanal obligatorio del trabajador", se explica en el decreto supremo. "En ningún caso, el timpo de trabajo que comprende la recuperación de horas puede ser mayor al periodo dejado de laborar".

Hay excepciones

En la norma publicada este sábado indica que algunas entidades del sector público, así como las empresas de los sectores público y privado están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos de la media jornada y del día no laborables. Dentro de estos puestos estan: servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia y traslado de valores, y expendio de víveres y alimentos.

