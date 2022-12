George Forsyth encabezó el cierre de Polvos Azules. | Fuente: Municipalidad de La Victoria

“No vamos a esperar una tragedia”. El alcalde de La Victoria, George Forsyth, justificó así el cierre temporal del centro comercial Polvos Azules, efectuado esta mañana, por presentar diversas observaciones de seguridad.

En diálogo con RPP Noticias, el burgomaestre detalló que las observaciones fueron detectadas en una inspección realizada en mayo último, tras lo cual se les dio a los comerciantes un plazo prudencial para subsanarlas. Sin embargo, a la fecha no han tomado acciones correctivas.

“El local no cuenta con las condiciones adecuadas, el sistema eléctrico no cumple las condiciones. Ellos nos pidieron un mes de plazo, le hemos dado tres. No vamos a esperar una tragedia, nosotros vamos a evitar las tragedias”, comentó.

Personal edil ejecutó el cierre con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional, y colocó carteles de clausura en las puertas del recinto, que acoge a aproximadamente cinco mil comerciantes de diversos rubros.

Verónica Márquez, representante de los comerciantes, aseguró a RPP Noticias que las observaciones presentadas se han corregido en un 80 %, por lo que consideró exagerada la medida adoptada por la administración de Forsyth.

“Nos sentimos recontra indignados y muy molestos, y con mucha preocupación, porque acá trabajamos cinco mil familias”, comentó la dirigente. “Tenemos casi todo lo que es eléctrico, dentro y fuera del centro comercial, tenemos los extinguidores”, añadió.

Sin embargo, al ser consultada sobre cuándo piensan subsanar el otro 20 % de observaciones, Márquez se limitó a decir que “no nos han dado ningún plazo”. “Nos sentimos sorprendidos”, se excusó.

El municipio adelantó que el cierre se levantará apenas los comerciantes subsanen las observaciones.

